كيف كون بعض الأشخاص حصانة ضد كورونا رغم عدم التعرض له؟

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشير دراسة جديدة إلى أن الجهاز المناعى لبعض الأشخاص الذين لم يتعرضوا لفيروس تاجى جديد يمكن أن يكون لديهم بعض الإلمام بالممرض - ربما يساعد على تقليل شدة المرض إذا حصل هذا الشخص على Covid-19.

ووجدت الدراسة التى نشرت فى دورية "Nature" وفقا نشرتها الوكالة الأمريكية " سى أن أن"، أنه من بين عينة من 68 من البالغين الأصحاء فى ألمانيا الذين لم يتعرضوا للفيروس التاجى، كان 35% لديهم خلايا T المناعية فى دمهم تتفاعل مع الفيروس.

تعتبر الخلايا التائية جزءًا من جهاز المناعة وتساعد على حماية الجسم من العدوى، وتشير تفاعلية الخلايا التائية إلى أن الجهاز المناعى ربما كان لديه بعض الخبرة السابقة فى مكافحة عدوى مماثلة، وقد يستخدم تلك الذاكرة للمساعدة فى محاربة عدوى جديدة.

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