ما هو علاج الأجسام المضادة وحيدة النسيلة؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هناك العديد من أشكال العلاج المناعى التى لا يعرف عنها الكثيرون ويعتبر العلاج بالاجسام المضادة وحيدة النسلية هو شكل من أشكال العلاج المناعي الذي يستخدم الأجسام المضادة وحيدة النسيلة .(mAb)

وحسب الديلى ميل يتم حقنه تحت الجلد أو عن طريق التنقيط في الوريد، ويعمل العلاج بعدة طرق مختلفة، يمكن أن تعمل بطريقة تشبه اللقاحات ، تحمي المريض من الأمراض الشديدة ، أو يمكن أن تساعد في تحفيز جهاز المناعة لدى المريض لمهاجمة المستضدات.

وتكنولوجيا الورم الهجين هي إحدى الطرق لإنتاج أعداد كبيرة من الأجسام المضادة وحيدة النسيلة - الأجسام المضادة المتطابقة التي هي استنساخ لخلية أم فريدة.

تبدأ العملية عن طريق حقن حيوان ، مثل الفأر ، بمستضد يثير استجابة مناعية، وتنتج الخلايا البائية أجسامًا مضادة ترتبط بالمستضد، ثم يتم حصاد هذه الأجسام المضادة المنتجة للخلايا B واستخدامها لتربية المزيد من الأجسام المضادة.

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يتم فحص الأجسام المضادة وحيدة النسيلة ضد قدرتها على العمل ، مع التجارب الأولية في الحيوانات، جعلت التطورات التكنولوجية الرئيسية اكتشاف وتطوير العلاجات mAb أسرع وأكثر كفاءة ، واشتقاق الأجسام المضادة من البشر وليس الحيوانات، ويمكن للعلماء إنشاء mAb خاص بأي مستضد تقريبًا ، ويعملون على واحد لفيروس التاجي.

ويعتبر بروتين السنبلة على فيروس السارس - CoV - 2 هو الهدف الأساسي الذي يتم استكشافه للأجسام المضادة أحادية النسيلة Covid-19 المحتملة، والهدف هو أنه من خلال استهداف البروتين المرتفع ، سيتمكن الجسم المضاد من تحييد فيروس سارس - CoV - 2 ، وبالتالي منعه من إصابة الخلايا السليمة.

وهناك طريقة مثيرة للاهتمام بشكل خاص وهي إعطائهم للأشخاص الذين لم يصابوا بعد كأداة وقائية، إذا كانت الأجسام المضادة قوية وطويلة الأمد بما فيه الكفاية ، فيمكنها توفير حماية كافية لفترة من الوقت قبل العثور على لقاح.

وما زال البحث والتطوير جار لإنشاء أجسام مضادة لأمراض مثل التهاب المفاصل الروماتويدي والتصلب المتعدد ومرض الزهايمر وأنواع مختلفة من السرطانات.