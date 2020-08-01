شكرا لقرائتكم خبر عن وداعاً للأدوية والآلام.. 5 طرق طبيعية لعلاج تورم القدمين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

يعاني الكثير من الأشخاص من مشكلة تورم القدمين، وغالباً ما ينجم عنها آلام شديدة، وقد تشير أحياناً إلى حالة صحية كامنة.

وينصح الأطباء بدلا من اللجوء إلى الأدوية للتخلص من آلام القدمين المتورمتين، باتباع الطرق المنزلية البسيطة التالية للتقليل من التورم والحصول على راحة فورية، وفق ما ورد في صحيفة إنديان إكسبرس أونلاين:

1- رفع القدمين

أول شيء عليك فعله هو رفع قدميك ووضعهما على وسادة مريحة. هذا يمكن أن يحسن تدفق الدم ويقلل من التورم. عندما تستلقي، ضع قدميك على وسادة لمدة 20 دقيقة على الأقل يومياً.

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2- أخذ استراحة

إذا كنت معتاداً على الوقوف لفترة طويلة أثناء العمل، فيجب عليك تغيير هذه العادة التي تشكل ضغطاً كبيراً على قدميك.

خذ فترات استراحة واجلس كل 30 دقيقة. وينطبق الشيء نفسه على أولئك الذين يقضون ساعات طويلة في وضعية الجلوس في مكان واحد.

3- شرب الماء

في بعض الأحيان قد تنسى شرب الماء عندما تكون منهمكاً بالعمل، لذا يُنصح بالاحتفاظ بعبوة ماء بالقرب منك وتناول الماء كلما سنحت لك الفرصة لذلك. إذا لم يحصل الجسم على ما يكفي من الماء، فإنه يحتفظ بالسوائل الموجودة، مما يؤدي إلى تورم القدمين.

4- تغييرات الغذائية

يحدث التورم في بعض الأحيان بسبب نقص المغنيسيوم.. يمكن أن تساعد إضافة الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم إلى نظامك الغذائي على التقليل من تورم القدمين. تشمل هذه الأطعمة البروكلي، الكاجو، اللوز، الأفوكادو، الشوكولاتة الداكنة، التوفو، السبانخ.

5- حمام الملح الإنجليزي

القيام بذلك سيوفر راحة سريعة.. يُعرف الملح أيضاً باسم كبريتات المغنيسيوم، ويمكن أن يخفف آلام العضلات، ويحارب الالتهاب ويقلل من التورم، ويعتقد أن الملح يسحب السموم من الجسم، ويعزز الاسترخاء.