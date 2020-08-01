شكرا لقرائتكم خبر عن مستثمرون يقدرون قيمة «تيك توك» بـ50 مليار دولار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قدّر مستثمرو (ByteDance) الذين يسعون إلى الاستحواذ على تطبيق الوسائط الاجتماعية قيمة «تيك توك» بنحو 50 مليار دولار. وتدرس (ByteDance) مجموعة من الخيارات بشأن تيك توك وسط ضغوط من الولايات المتحدة للتخلى عن التحكم فى التطبيق، الذى يسمح للمستخدمين بنشر مقاطع فيديو قصيرة ذات تأثيرات خاصة. وأثارت لجنة الاستثمار الأجنبى فى الولايات المتحدة (CFIUS)، وهى لجنة تابعة لحكومة الولايات المتحدة تقوم بمراجعة صفقات المشترين الأجانب بشأن مخاطر الأمن القومى المحتملة، مخاوف بشأن سلامة البيانات الشخصية التى يتعامل معها تيك توك فى ظل كون مالك التطبيق شركة صينية. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 94,078

تعافي 39,638

وفيات 4,805

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