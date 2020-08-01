شكرا لقرائتكم خبر عن «تيليجرام» تشكو «آبل» بتهمة الاحتكار والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قدمت شركة تيليجرام المطورة لتطبيق المراسلة المشفّر شكوى مكافحة احتكار رسمية إلى الاتحاد الأوروبى ضد متجر تطبيقات آبل.
وقالت تيليجرام فى الشكوى إنه يجب على آبل السماح للمستخدمين بفرصة تنزيل البرامج من خارج متجر التطبيقات، لافتة إلى أن المطورين يجب أن يقبلوا شروط آبل، ومن ضمنها عمولة بنسبة 30%على عمليات الشراء داخل التطبيق، من أجل الوصول إلى مئات الملايين من الناس الذين يستخدمون أجهزة آيفون.
واتهم التطبيق شركة أبل بوقف الابتكار، مؤكدًا أنها منعته فى عام 2016 من إطلاق منصة ألعاب على أساس أنها تتعارض مع قواعد «App Store».
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