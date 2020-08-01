شكرا لقرائتكم خبر عن احذر.. التدخين ينقل فيروس كورونا من اليد الى الفم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

حذرت وزارة الصحة الهندية من التدخين خاصة في ظل تفشى وباء فيروس كورونا ، موضحه أن المدخنين من المرجح أن يكونوا أكثر عرضة للإصابة بـفيروس كورونا، ووفقا لتقرير لصحيفة TIME NEWS أكدت وزارة الصحة الهندية أن التدخين يزيد من إمكانية انتقال الفيروس من اليد إلى الفم محذرة من أن استخدام منتجات التبغ يمكن أن يزيد من شدة التهابات الجهاز التنفسي ويجعل الناس عرضة لفيروس التاجي.

وأوضح الخبراء أن المدخنين أكثر عرضة للإصابة بأعراض حادة أو يموتون بسبب COVID-19 ، حيث يهاجمون الرئتين في المقام الأول وحذروا من استخدام أي من هذه منتجات.

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ويعد تعاطي التبغ أحد عوامل الخطر الرئيسية لأمراض القلب والأوعية الدموية الأربعة الرئيسية للأمراض غير المعدية والسرطان وأمراض الرئة المزمنة والسكري ، مما يعرض الأشخاص الذين يعانون من هذه الحالات لخطر أعلى للإصابة بمرض شديد عندما يتأثرون بفيروس كورونا.

وتمنع المواد الكيميائية الموجودة في دخان التبغ نشاط أنواع مختلفة من الخلايا المناعية التي تشارك في الاستجابات المناعية العامة والموجهة، كما يضعف التدخين وظائف الرئة ، مما يقلل من الحصانة ويجعل من الصعب على الجسم محاربة الأمراض المختلفة، التدخين والسجائر الإلكترونية والتبغ يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بالالتهابات الرئوية وشدتها إلى مجاري التنفس العلوية وانخفاض وظائف المناعة الرئوية.

وأوضح بيان الصحة الهندية أن الأدلة الواردة من الدول التي أبلغت عن حالات وفاة مرتبطة بالفيروس التاجي سلطت الضوء على أن الأشخاص الذين يعانون من أمراض غير معدية موجودة مسبقًا هم أكثر عرضة للإصابة بمرض شديد بفيروس كورونا.