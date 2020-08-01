شكرا لقرائتكم خبر عن احذر.. أظافرك الطويلة قد تجعلك عرضة للإصابة بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غالبًا ما ترتبط الأظافر بالجمال ويقال أن الأظافر الطويلة تزيد من حاصل التجميل اليدوي، وتحب العديد من النساء الحفاظ على أظافرهن لفترة طويلة أو طلائها بألوان جيدة أو إنجاز فن الأظافر لتحسين مظهرها، وفي هذه الأيام ، لدي صالونات التجميل متخصصة للعناية بالأظافر، ولكن هناك شيء واحد مخفي وراء الجمال هو المخاطر الصحية فلطالما ارتبطت الأظافر بالعدوى البكتيرية المختلفة لكننا تجاهلناها.

الأظافر الطويلة والبكتيرياهل فكرت يومًا أنه قد تكون هناك بكتيريا مختبئة داخل أظافرك الطويلة؟ بغض النظر عن مدى نظافتها ، لا يزال هناك مجال للعدوى البكتيرية التي لا تُلاحظ، ومع ذلك ، قد تختبئ البكتيريا داخل الأظافر القصيرة أيضًا ولكن الخطر أكبر في الأظافر الطويلة وهو ما أثبتته الدراسة أيضًا، وفقًا لهذا البحث الذي تم إجراؤه على العاملين في مجال الرعاية الصحية ، وجد أن النساء اللواتي لديهن أظافر أطول يحملون بكتيريا ضارة أكثر من السيدات ذوات الأظافر القصيرة. الأظافر الطويلة والبكتيرياهل فكرت يومًا أنه قد تكون هناك بكتيريا مختبئة داخل أظافرك الطويلة؟ بغض النظر عن مدى نظافتها ، لا يزال هناك مجال للعدوى البكتيرية التي لا تُلاحظ، ومع ذلك ، قد تختبئ البكتيريا داخل الأظافر القصيرة أيضًا ولكن الخطر أكبر في الأظافر الطويلة وهو ما أثبتته الدراسة أيضًا، وفقًا لهذا البحث الذي تم إجراؤه على العاملين في مجال الرعاية الصحية ، وجد أن النساء اللواتي لديهن أظافر أطول يحملون بكتيريا ضارة أكثر من السيدات ذوات الأظافر القصيرة.

وتحتوي أظافر الرجال على 10٪ بكتيريا أكثر من النساء! ووفقا لدراسة أجرت جامعة أستون ، برمنجهام ببريطانيا، وجدت أن الرجال لديهم المزيد من الأظافر القذرة التي تحمل البكتيريا التي يمكن أن تسبب آلام المعدة والقيء والتهاب المعدة والأمعاء.

Advertisements



الأظافر الطويلة ومخاطر للأطفالإذا كنت ترعى الأطفال ، يصبح الحفاظ على نظافة أظافرك أكثر أهمية خاصة عند التعامل مع الأطفال حديثي الولادة، وقد تسبب البكتيريا أضرارًا للأطفال أكثر من البالغين لأن نظامهم المناعي لم يتم تطويره بعد لمحاربة البكتيريا والفيروسات. لذلك ، يصبح من مسؤوليتنا الحفاظ على أظافرنا نظيفة يوميًا إذا لم تقصرها. الأظافر الطويلة ومخاطر للأطفالإذا كنت ترعى الأطفال ، يصبح الحفاظ على نظافة أظافرك أكثر أهمية خاصة عند التعامل مع الأطفال حديثي الولادة، وقد تسبب البكتيريا أضرارًا للأطفال أكثر من البالغين لأن نظامهم المناعي لم يتم تطويره بعد لمحاربة البكتيريا والفيروسات. لذلك ، يصبح من مسؤوليتنا الحفاظ على أظافرنا نظيفة يوميًا إذا لم تقصرها.



هل يمكن أن تسبب الأظافر الطويلة COVID-19؟في الآونة الأخيرة ، كانت هناك تقارير التي تقول أن الأظافر الطويلة هي عامل خطر محتمل لعدوى COVID-19، وحذر الخبراء من أن الأظافر الطويلة ، وطلاء الأظافر يمكن أن تحمل فيروسات التاجية الجديدة، بسبب أنه يمكن للبكتيريا والفيروسات أن تأوي بسهولة تحت الأظافر الطويلة ، يمكن أن يتبع الفيروس التاجي المميت نفس المسار. هل يمكن أن تسبب الأظافر الطويلة COVID-19؟في الآونة الأخيرة ، كانت هناك تقارير التي تقول أن الأظافر الطويلة هي عامل خطر محتمل لعدوى COVID-19، وحذر الخبراء من أن الأظافر الطويلة ، وطلاء الأظافر يمكن أن تحمل فيروسات التاجية الجديدة، بسبب أنه يمكن للبكتيريا والفيروسات أن تأوي بسهولة تحت الأظافر الطويلة ، يمكن أن يتبع الفيروس التاجي المميت نفس المسار.

كما أنه يصبح محفوفًا بالمخاطر تمامًا لأن أي شيء تلمسه أو من تلمسه يمكن أن يصاب بهذا الفيروس، وبهذه الطريقة ، قد تنتقل إليك وإلى الآخرين، وبالتالي ، فإن أفضل طريقة لدرء الأمراض للحفاظ على نظافة الأظافر المناسبة واتخاذ الخطوات اللازمة للنظافة، ولا تنس تنظيف أظافرك من الداخل وقم بتنظيفها وتعقيمها لتكون آمنة من الأمراض الفيروسية والبكتيرية المختلفة