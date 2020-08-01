7 حلول سحرية لعلاج حروق الشمس.. منها اللبن والشاي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يشهد شهر أغسطس/ آب ذروة ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، ومع إعادة الفتح بعد الإغلاق الذي فرضه وباء كورونا المستجد لعدة أشهر، أسرع كثيرون إلى الشواطئ لقضاء ما تبقى من عطلة الصيف في الهواء الطلق غير آبهين بالطقس شديد الحرارة ما يعرض البعض إلى حروق الشمس.

ونظرا لأن أي التهاب يصيب البشرة بسبب أشعة الشمس الضارة يزيد خطر الإصابة بسرطان الجلد، نشرت صحيفة "صن" البريطانية تقريرا يتضمن بعض الطرق البسيطة التي يمكن بها علاج وتخفيف أثر حروق الشمس لمن نسي وضع كريم الوقاية من الشمس.. نستعرضها فيما يلي..

1- التبريد

يمكن استخدام قوالب الثلج أو الاستحمام بماء بارد لتخفيف التهاب البشرة، لكن لا تضع الثلج مباشرة على بشرتك لأن هذا سيسبب مزيدا من الألم بل يمكنك لفه في منشفة أو أي قماش قطني خفيف ثم وضعه على مكان الالتهاب، ويمكنك تكرار العملية عدة مرات وفقا لمدى سوء الحرق الناتج عن الشمس.





2- مستحضر ما بعد الشمس

هذا النوع من المستحضرات وخصوصا الذي يحتوي على الصبار مخصص لتخفيف الالتهاب الناتج عن التعرض للشمس كما أنه يساعد على إصلاح الجلد المتضرر.

3- الزبادي

من العناصر الموجودة عادة في المنزل ويمكنك ببساطة شديدة وضع بعض الزبادي على مكان الحرق لتوفير بعض الشعور بالراحة نظرا لارتفاع مستوى الأس الهيدروجيني فيه.

4- أكياس الشاي

من الطرق غير التقليدية لتخفيف حروق الشمس ويكاد لا يخلو منها أي منزل، لكن هذه المرة لن يكون عليك شربها بل استخدامه بعد أن يبرد تماما ووضعه على مكان الالتهاب، حيث يساعد حمض التانيك الموجود في الشاي في امتصاص السخونة داخل الحروق واستعادة مستوى الأس الهيدروجيني ما يساعد على العلاج.

Advertisements

5- الماء





أفضل طريقة عند التعرض لحروق الشمس هي شرب الماء بكميات كافية وذلك لتعويض العرق الخارج من الجسم وأيضا البخار المنبعث من البشرة الملتهبة فضلا عن أن الماء البارد يخفض درجة حرارة الجسم.

6- المسكنات

إذا تعرضت لحروق شمسية سيئة جدا ولم تفلح طرق تخفيف الألم البسيطة في التخلص منها يمكنك أخذ مسكنات مثل الباراسيتامول أو الإيبوبروفين، لكن احرص على اتباع الإرشادات المرافقة لهما قبل تناول أي منهما، أما إذا وصل الأمر إلى ظهور أعراض خطيرة مثل القرح والتورم والحمى فينبغي الذهاب للطبيب على الفور.

7- اللبن

يمكن أن يساعد اللبن البارد أيضا في تخفيف حروق الشمس إذ إنه يحتوي على فيتامين أ ود والأحماض الأمينية وأحماض اللاكتيك والدهون وبروتينات مصل اللبن والكازيل وكل هذه العناصر تساعد في تعافي البشرة والتخلص من الخلايا الميتة لذلك لن يحتاج جهازك المناعي إلى بذل مجهود كبير لإصلاحه ما سيقلل بدوره حدوث التهابات في الجسم.

وكل ما عليك فعله هو وضع بعض اللبن في إناء ووضع منشفة صغيرة داخله ثم وضع الإناء في الثلاجة قليلا، بعدها استخدام المنشفة بعد عصرها على أماكن الالتهاب.



