شكرا لقرائتكم خبر عن اطمن على نفسك.. اختبار يشخص سبب سوء امتصاص الأمعاء للأطعمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختبار امتصاص زيلوز أو D-Xylose هو اختبار يستخدم للتحقق من مدى امتصاص الأمعاء لسكر بسيط يسمى D-xylose ومن نتائج الاختبار، يمكن أن يستنتج طبيبك مدى امتصاص جسمك للمغذيات، ومن خلال سلسلة اطمن على نفسك نتعرف على اختبار امتصاص زليوز وأهميته، بحسب ما ذكر موقع "Health line".

ولمعرفة مدى امتصاص الجسم لمادة D-xylose ، سيستخدم طبيبك أولًا اختبارات الدم والبول ستظهر هذه الاختبارات انخفاض مستوياته في الدم والبول إذا كان جسمك لا يمتصه جيدًا.

ولا يتم إجراء اختبار امتصاص D-xylose بشكل شائع ومع ذلك ، فإن أحد الحالات التي قد يصف فيها طبيبك هذا الاختبار هو عندما تظهر اختبارات الدم والبول السابقة أن أمعائك لا تمتص D-xylose بشكل صحيح.

في هذه الحالة ، قد يرغب طبيبك في إجراء اختبار امتصاص D-xylose لتحديد ما إذا كنت مصابًا بمتلازمة سوء الامتصاص يحدث هذا عندما لا تتمكن الأمعاء الدقيقة ، المسؤولة عن هضم الطعام لديك، من امتصاص العناصر الغذائية الكافية من نظامك الغذائي اليومي.

ويمكن أن تسبب متلازمة سوء الامتصاص أعراضًا مثل فقدان الوزن والإسهال المزمن والضعف الشديد والتعب.

الاستعداد للاختبار

يجب عدم تناول الأطعمة التي تحتوي على البنتوز لمدة 24 ساعة قبل اختبار امتصاص D-xylose. Pentose هو سكر مشابه لـ D-xylose. تشمل الأطعمة الغنية بالبنتوز ما يلي:

-المعجنات

-المربى.

-الجيلي.

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-الفاكهة

قد ينصحك طبيبك بالتوقف عن تناول أدوية مثل الأسبرين قبل الاختبار ، لأن هذه يمكن أن تتداخل مع النتائج.

يجب أن لا تأكل أو تشرب أي شيء باستثناء الماء لمدة 8 إلى 12 ساعة قبل الاختبار.

يجب على الأطفال تجنب تناول الطعام والشراب سوى الماء لمدة أربع ساعات قبل الاختبار.

نتائج التحليل

يتطلب الاختبار عينة دم وبول وإذا أظهرت اختباراتك أن مستويات D-xylose منخفضة بشكل غير طبيعي، فقد يعني ذلك أن لديك أحد الأمراض التالية:

-متلازمة الأمعاء القصيرة، وهو اضطراب قد يحدث لدى الأشخاص الذين أزالوا ثلث أمعائهم على الأقل

-العدوى بطفيليات مثل الجيارديا

-التهاب بطانة الأمعاء

-التسمم الغذائي أو الأنفلونزا