كتبت: ياسمين عمرو في السبت 1 أغسطس 2020 04:42 مساءً - تطمح معظم الأمهات لأن يكون طفلها سميناً، والأفضل أن تطلق عليه لقب " مربرب"، ولكنها لا تعلم الفرق بين النحافة المرضية وبين السمنة المرضية، ولذلك يجب أن تحرص على أن تكون طرق تسمين طفلها وزيادة وزنه طرقاً طبيعية وصحية، ولذلك التقت "الخليج 365" باختصاصية التغذية الدكتور آلاء نصار حيث أشارت إلى أهم الأطعمة التي تسمن الأطفال في مراحل عمرهم المختلفة كالآتي. تسمين الرضيع يمكن طبخ ماء الأرز للرضيع وتقديمه له لكي يزداد وزنه لأن الأرز يحتي على كمبة كبيرة من النشويات.

كما يجب على الأم لكي يزداد وزن رضيعها أن تنتظر لكي ينتهي الرضيع من الرضاعة من الثدي لوحده، ولا ترغمه على ترك الثدي لأن آخر الرضعة من الثدي تحتوي على كمية كبيرة من الدهون التي تسبب زيادة وزن الرضيع. أطعمة تزيد وزن الطفل بعد سن الرضاعة المهلبية يمكن أن تقدم الأم للطفل المهلبية ويمكن أن تعدها الأم من الحليب الكامل الدسم والنشا والسكر ويضاف لها أي مكسبات طعم مثل الفانيليا وماء الورد.

يمكن أن تقدم له الكاسترد بين الوجبات وهو يجتوي على كمية كبيرة من النشا.

كما يمكن أن تقدم له طبق الأرز باللبن" أرز وحليب" المزين بالمكسرات. الحلبة المطحونة بالسمسم Advertisements حيث تطحن الحلبة ويضاف لها السكر والسمسم والقليل من النشا.

تطبخ ويضاف لها السمن البلدي.

وقتدم بالملعقة للطفل فهي تؤدي لزيادة الوزن بصورة كبيرة وتوصف للمرضعات والنفساء لأنها مدرة للحليب ومقوية ومغذية.

ويطلق عليها في مصر اسم " الموغات". الجرانولا تعتبر الجرانولا من الأكلات التي تحتوي على كمية كبيرة من الكربوهيدارت والعناصر التي تسبب زيادة الوزن.

ولذلك لا ينصح بها الكبار الذين يعانون من زيادة الوزن.

ولكن تقدم للصغار النحفاء حيث تحتوي على الفواكه المجففة والمكسرات، وكذلك حبيبات الشوكولاتة، ويضاف لها الحليب الكامل الدسم. وجبات رئيسية تسمن الأطفال الأرز والمكرونة.

الحليب الكامل الدسم.

الجبن الكامل الدسم.

زبدة الفول السوداني في الوجبات.

البيض المقلي بالسمن البلدي.

البطاطس المهروسة بالجبن الكريمي.

البطاطا الحلوة وتعتبر مثل الفواكه بسبب لذة طعمها.

البليلة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أكلات لتسمين الأطفال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.