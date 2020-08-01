طفلي يتساءل: لماذا نذبح خروف العيد في ثاني أيام العيد؟

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 1 أغسطس 2020 04:42 مساءً - من المتعارف عليه عند العامة أن ذبح خروف العيد أو أي كان نوع الأضحية يكون في اول أيام العيد وبعد صلاة العيد مباشرة، ولكن البعض يفعل ذلك في ثاني أو ثالث أيام العيد ولذلك يتساءل الطفل لماذا لا نذبح الخروف مثل باقي الأهل والجيران، لماذا لا نذبح الخروف في أول أيام العيد؟

هذا السؤال يحتاج لإجابة شرعية وبذلك يتوسع طفلك في معرفته بشرع الله وحيث يشير الدكتور أحمد عبد الله، أستاذ علم الفقه والشريعة إلى وقت ذبح الأضحية كالآتي.

متى تذبح الأضحية؟

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يسن ذبح الأضحية من صلاة العيد أي بعد صلاة عيد الأضحى ، وينتهي بغروب الشمس من اليوم الثالث عشر من شهر ذي الحجة .

أي أن أيام الذبح أربعة : يوم الأضحى وثلاثة أيام بعده وهي أيام التشريق.

ولذلك فبعض الناس تفضل الذبح في ثاني يم من أيام العيد للتفرغ في اليوم الاول لمعايدة الأقارب والعائلة.

والبعض يفضل التأخير بسبب عدم تفرغ من يقوم بالذبح وتأخر وقت الذبح والسلخ.

ما هو الأفضل بالنسبة لتوقيت ذبح الأضحية؟

يفضل ان يتم لاذبح بعد صلاة عيد الأضحى كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم.

روى أحمد عن بُرَيْدَةَ رضي الله عنه قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يَغْدُو يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَأْكُلَ ، وَلا يَأْكُلُ يَوْمَ الأَضْحَى حَتَّى يَرْجِعَ ، فَيَأْكُلَ مِنْ أُضْحِيَّتِهِ .

يحب الأطفال أن يكونوا مثل باقي الأسر العائلات التي تتناول طعام الغداء من لحم الأضحية.

ربما لظروف خاصة يتم تأخير الذبح وليس في ذلك حرج أو إثم.

هل يجوز ذبح الخروف ليلاً؟