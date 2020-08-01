17 لعبة لملء فراغ الأطفال في عيد الأضحى

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 1 أغسطس 2020 04:42 مساءً - في اليوم الثالث من عيد الأضحى، سيبدأ التململ واضحاً على وجوه أطفالك، فإما أن تصطحبيهم بحذر كما اليوم الثاني، أو تخططي لرفع الملل عنهم في البيت، وخلق أجواء من المرح الجماعي، تابعي معنا هذه الألعاب التقليدية، التي ستمضين بها مع أطفالك لساعتين على الأقل.



1. ألعاب الورق والقلم

كل ما عليك هو توفير كمية من الأقلام الملونة، والأوراق البيضاء، وإعطاء الأطفال حرية الرسم، والتعبير عن مشاعرهم الآنية، اسألي طفلك مثلاً بماذا تشعر الآن، قد يقول لك: "أنا سعيد". اطلبي منه رسم الفرح كيف يتخيله، وقد يرسم وجه الجدة مثلاً أو يديك تتشابكان مع يدي والده، ومن هذه اللوحات اعملي مسابقة أجمل لوحة، وكوني حريصة أن يكون الجميع فائزين.

2. البناء

أنت بحاجة لعلبة من بطاقات لعب الورق، وعادة ما يساعد الأب في بناء برج أو بيت، سيكون الأطفال مدهوشين وهم يتابعون ارتفاع البرج، الذي سيشاركون بناءه، فهذا يعلمهم الصبر والدقة في عملهم.

3 - النقود السحرية

ضعي قطعة نقدية، أو كرة صغيرة تحت واحد من ثلاثة أكواب وقومي بخلط الكؤوس. ثم اطلبي من أطفالك أن يخمنوا الكأس الذي يحمل العملة. يمكن للوالدين المتسترين وضع الكؤوس بالقرب من حافة الطاولة وإسقاط العملة سراً، واعلمي أن عيونهم ستضيءبالدهشة عندما يعلمون أن العملة قد اختفت!

4. الألغاز المقطعة

هي عبارة عن جمل للأشكال الهندسية الصغيرة، لتشكيل وجه أو مكان بأكمله،يمكنك استخدام مجموعة متنوعة اشتريها من المتجر أو اجعلي الأطفال يصنعون منتجاتهم الخاصة. كأن يرسموا صورة على قطعة قوية من الكرتون أو لوح بريستول. ثم يستخدمون قلم رصاص لتحديد أماكن قص هذه اللوحة وذلك باستخدام مقص جيد، اخلطي القصاصاتواطلبي منهم إعادة تركيبها لإيجاد الحل،هذه اللعبة تعلمهم الحرفية وتثير انتباههم.

5. التوقف المفاجئ

اختاري بعض الألحان المفضلة لأطفالك وارفعي مستوى الصوت. اطلبي منهم الرقص حتى تتوقف الموسيقى. عندما يحدث ذلك، يجب عليهم أن يتجمدوا في أي وضع يجدون أنفسهم فيه حتى لو كان لديهم ساق واحدة لأعلى. لجعل اللعبة أكثر تحدياً، اطلبي من الأطفال الصغار أن يتجمدوا في أوضاع معينة: الحيوانات والأشكال والحروف أو حتى أوضاع اليوغا. تأكدي أنهم يحبون هذه اللعبة على وجه الخصوص.

6 –تمثيليات للأطفال

هذه اللعبة الداخلية مثالية للمجموعات الأكبر. قسمي الأطفال إلى مجموعات. أعطي كل مجموعة حقيبة مليئة بأشياء، مثل الملعقة أو مجوهرات اللعب أو جورب أو كرة أو شريط. ثم امنحيهم 15 دقيقة لتمثيل مسرحية هزلية تدور حول الأشياء التي في جعبتهم. هذه اللعبة ممتعة للغاية وإذا أردت أن تجعلي اللعبة تنافسية يمكن للعائلة بأكملها التصويت على المسرحية الهزلية الرابحة.

7. الحجلة الداخلية

ومن المؤكد أن هذه اللعبة في مكان واسع، أزيحي الطاولة الوسطى، وقومي برسم المربعات، قومي بإعداد لعبة الحجلة على أي سطح أرضي. بواسطة شريط لاصق. ثم ضعي علامة مثل عملة أو حجر أو كيس فول. سيقوم اللاعب الأول برمي العلامة في المربع 1 من دون تركها تلمس الخطوط. إذا نجح فسيقفز اللاعب بعد ذلك قدماً على المربع الآخر. يمكن للاعب أن يستريح قبل القفز. في طريق العودة، يلتقط العلامة في المربع،وإذا نجح يلقيها في المربع الثاني،وعندما يفشل اللاعب يأتي دور الطفل الذي يليه بمحاولة رمي العلامة في المكان الذي وصل إليه الأول. الفائز هو من يكمل الدورة بسلاسة. يمكنك أيضاً استخدام قلم خاص للرسم على الأرض، والذي يزول تماماً بمسحه بالماء.

8. شريط التوازن

بينما يكون لديك شريط إخفاء، لماذا لا تصنعين شعاع توازن خاصاً بك؟ نعلم جميعاً كم يحب الأطفال المشي في خطوط مستقيمة في كل فرصة يحصلون عليها. ضعي بعض الموسيقى، واحداً تلو الآخر يمكن للأطفال أن يأخذوا دورهم في المشي قدماً تلو الأخرى عبر الخط المستقيم من الشريط. اجعلي اللعبة أكثر تحدياً من خلال جعل الأطفال يمشون للخلف أو يتوازنون بقدم واحدة على الخط.

9. الغميضة

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في هذه اللعبة الكلاسيكية، لا يكتمل اللعب من دونها، وتعتمد على أن يغطي طفل واحد عينيه، يغطي عينيه، وهو يعد إلى عشرة ريثما يختبئ اللاعبون الآخرون. وعند الانتهاء من العد، يبدأ هو أو هي في البحث عن المختبئين. وغالباً ما تكون هذه اللعبة مصدراً لنوبات الضحك. فحاولي إزاحة الأشياء الموجودة في الغرفة، ووضعها جانباًحتى يكون المكان آمناً، يمكن للعبة أن تكون في الظلام، أو أضيئي الغرفة بعد انتهاء العد.

10. البحث عن الكنز

في هذه اللعبة يجب على الأطفال العثور على الأشياء المخفية، خاصة عندما تكون هناك جائزة في النهاية. ما عليك سوى كتابة أدلة على بعض قصاصات الورق،وضعي الدليل الأول في مكان يسهل العثور عليه، ثم اتركي العديد من القرائن في جميع أنحاء المنزل، تصف فيه قريبة من المكان أو شكل المكان الذي أخفي فيه الكنز،وبدلاً من الجائزة، يمكنك رص عملات معدنية مختلفة في درب طويل، وبهذه الطريقة يحصل الأطفال على كل القطع النقدية ويضعونها في مصاريفهم اليومية.

11. البولينج الداخلي

طريقة رائعة لإعادة استخدام زجاجات المياه (أو يمكنك شراء مجموعة بولينج داخلية). صفي 6-10 زجاجات مياه في نهاية الصالة أو غرفة المعيشة. ضعي شريطاً لاصقاً عند خط البداية. احصلي على كرة داخلية متوسطة الحجم وابدئي البولنغ مع أطفالك.

إذا كنت تريدين، فحافظي على النتيجة واعط الجوائز في النهاية. (ملاحظة: إذا كنت بحاجة إلى تثبيت زجاجات المياه أو جعل اللعبة أكثر صعوبة، فاملئيها ببساطة ببعض الماء. لا تنسي أن تثبتي قممها بإحكام!).

12. البطاطا الساخنة

ستجعل هذه اللعبة الجميع يضحكون. اطلبي من الأطفال الجلوس على الأرض ليشكلوا دائرة. شغلي بعض النغمات واجعليالطفل الذي يبدأ يمرر كيس البطاطس لباقي الأطفال في الدائرة بأسرع ما يمكن. وعندما تتوقف الموسيقى، يترك اللاعب الذي يحمل البطاطس الدائرة، ويستمر خروج اللاعبين حتىيفوز الطفل الأخيربالمباراة.

13. لعبة ذاكرة النزهة

وفيها يجلس الجميع في دائرة. يقول اللاعب الأول، "في سلتي للنزهة، حزمت كذا وكذا وكذا"، وينتقل اللعب للطفلالثاني الذي عليه أن يردد ما حزمه صديقه وأخوه، ويضيف إليها 3 منتجات، حيث يقول "في سلتي للنزهة، حزمت كذا وكذا وكذا وكذا وكذا..."، بحيث يملأ سلته، وينقلها للطفل الثالث الذي يتوجب عليه تذكر ماذا حزم الأول والثاني ليضيف إلى السلة، وهنا يكون التحدي، وامتحان الذاكرة القوية.

في هذه اللعبة إذا كثر عدد الأطفال فيمكن للاعب أن يضيف إلى سلته شيئاً واحداً فقط. حتى لا يرتبك الأطفال.

14. لعبة الاستماع

ضعي مجموعة من الألعاب والأشياء في سلة كبيرة، واجعلي الأطفال ينظرون إلى جميع العناصر، ثم أزيحيها جانباً بعد ذلك، اطلبي من أحد الأطفال إخفاء عينيه والاستماع لصوت لعبة تحركينها بيديك،وعليه تخمين اسم هذه اللعبة التي تصدر هذا الصوت. مثلاً: إذا كانمشطاًفمرري أصابعك على طوله، وإذا كان لعبة هزازة، فحركيها، وربما تكون ملعقة وشوكة، فحركيهما من خلال الطرق على بعضهما،هذه اللعبة ستكون ممتعة جداً للأطفال، وتزرع فيهم الحماس، وتزيد قدرتهم على التفريق بين الأصوات.

15. لعبة الفقاعات

هذه اللعبة تتطلب منك الاستعداد لتنظيف المكان، فإذا كنت مستعدة لذلك، فاسكبي القليل من الماء على الطبق، واخلطي معه بلطف سائل غسيل صابون الأطباق حتى تبدأ بعض الرغوة في التكون. أعطي لكل طفل قشة، ودعيهم يغمسونها بالصابون ويبدأون التنافس، وأي الفقاعات أكبر، والفائز هو الذي يفجر أكبر فقاعة، يمكنك طبعاً مشاركة أطفالك هذه اللعبة، لتخلقي جواً مرحاً في البيت.

16. يقول سيمون

اختاري لاعباً (ربما يكون الأب في الجولة الأولى)،وأطلقي عليه اسم سيمون. سيجتمع باقي اللاعبين في دائرة أو خط أمام سيمون، الذي يبدأ اللعبة بعبارة "يقول سيمون": "يقول سيمون ... المس أصابع قدميك". يتعين على اللاعبين بعد سماع الأمر تنفيذه فوراً، ولمس أصابعهم. وهنا جوهر اللعبة، ولجعل ذهن الأطفال أكثر انتباهاً، يقول الأب المس شعركمن دون نطق عبارة "يقول سيمون" ، فالطفل الذي ينفذ الأمر يخرج من اللعبة! وآخر لاعب يغادر اللعبة يفوز ويصبح سيمون التالي.

17. صندوق اللمس والشعور

سيحب الأطفال هذا التحدي الترفيهي. استخدمي صندوق أحذية أو أي صندوق عليه غطاء. اصنعي فتحة في أحد جوانب الصندوق،كبريها لتلائم حجم يد طفلك؛ إذ يمكنك أن تزيني الصندوق بأوراق ملونة وعلامات استفهام. وعندما يكون الأطفال مستعدين للعب، ضعيمجموعة أشياء داخل الصندوق واجعلي أطفالك يمدون يدهم ويخمنون ما هو. هناك خيارات كثيرة وغير واردة مثل بذور اليقطين والمعكرونة المسلوقة التي تحير الطفل ولا يتصورها في الصندوق، وعند لمسه يمكنهم طرح بعض الأسئلة، حول ما هية ما أمسكوا به، أو يمكنك تقديم أدلة. يمكنك إعطاء نقطة إلى الطفل الأول لتسمية هذا الشيء.