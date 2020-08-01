رئيس الإمارات: نجاح كوادرنا في تشغيل أول مفاعل سلمي للطاقة النووية إنجاز نفخر به المزيد

أكد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، السبت، أن نجاح الكوادر الوطنية في تشغيل أول مفاعل سلمي للطاقة النووية في العالم العربي بمحطة "براكة" يعد إنجازا يفخر به الإماراتيون باعتباره اللحظة الأهم في مسيرة البرنامج النووي السلمي للدولة.

وقال الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان إن "هذا الإنجاز الذي يأتي بعد أيام قلائل من إنجاز مسبار الأمل يؤكد أن دولتنا بسواعد أبنائها تخطو خطوات مدروسة في مسيرة بناء المعرفة في المجالات كافة".

ووجه في كلمة بهذه المناسبة التهنئة للقائمين على هذا الإنجاز الذي يراكم خبرات وطنية داخل مؤسسات البحثية والعلمية بالإمارات.

وأضاف: "نبارك لشعبنا هذا الإنجاز الذي نصوغ به رؤيتنا للمستقبل وهنيئاً لكوادرنا الوطنية التي ترجمت رؤيتنا والأهداف التي وجهنا بها إلى واقع نفتخر به اليوم كما يفتخر به العالم".

ونقلت وكالة أنباء الإمارات عن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، قوله: "إنه لمن حسن الطالع أن ما تحقق اليوم وما تحقق بالأمس القريب يسير جنبا إلى جنب مع احتفالنا في فبراير/شباط 2021 باليوبيل الذهبي للاتحاد".

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وتابع: "فخورون بالإنجاز ونثق بقدرات شبابنا العلماء.. إنها إحدى اللحظات الملهمة التي نعيشها اليوم وستتذكرها الأجيال اللاحقة بكل الاعتزاز".

وأكد أن هذا الإنجاز الذي تم بمشاركةٍ أصيلةٍ فاعلة من الكفاءاتٍ الوطنيةٍ يشكل إضافة نوعية عالية القيمة تترسخ بها مكانة دولتنا في هذا القطاع الحيوي الذي يعد حكرا على قلة من الدول.

وأعرب عن اعتزازه وتقديره بما تم تحقيقه على أرض الواقع والذي يمنح أبناءنا الحافز والدافع القوي للمضي قدما في إكمال باقي المهمة بنفس الإصرار والعزيمة.

ومضى في كلماته: "لقد آمنت الدولة بأن الاستثمار في العلم والرهان على قدرات الشباب رهان رابح لكسب معركة صناعة المستقبل".

ووجه رئيس دولة الإمارات التهنئة إلى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وأعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات وإلى شعب الإمارات بهذه المناسبة والتي يستذكر فيها الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، وإخوانه الآباء المؤسسين الذين أرسوا الأساس المتين لدولة قادرة على الانطلاق نحو المستقبل.