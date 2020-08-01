سعر الدولار في السودان اليوم السبت 1 أغسطس 2020

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني، خلال التعاملات المبكرة اليوم السبت، في السوق الموازية (السوداء) رغم هدوء التعاملات تزامنا مع عطلة عيد الأضحى المبارك.

وسجل سعر صرف الدولار في السوق السودانية السوداء، بحسب وسائل إعلام محلية، مستوى 144 جنيها، مقابل 142 جنيها الجمعة، فيما استقر سعر العملة الخضراء لدى بنك السودان المركزي عند 55 جنيها سودانيا للشراء، و55.27 جنيه للبيع.

سعر اليورو والإسترليني

وقالت وسائل إعلام محلية إن سعر اليورو في سوق الصرف السودانية الموازية بلغ 75.35 جنيه، فيما استقر سعره الرسمي عند 64.52 جنيه للشراء، و64.84 جنيه للبيع.

وسعر الجنيه الإسترليني بلغ في السوق الموازية 83.57 جنيه، فيما استقر سعره الرسمي عند 71.05 جنيه للشراء، و71.40 للبيع.

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سعر الريال والدرهم والدينار

وسجل سعر الريال السعودي في السوق غير الرسمية، 38 جنيها، فيما استقر السعر الرسمي عند 14.66 جنيه للشراء، و14.73 للبيع.

وسعر الدرهم الإماراتي سجل في السوق الموازية 39.45 جنيه، وفي المصارف بلغ 14.97 جنيه للشراء، و15.04 جنيه للبيع.

وعن سعر الدينار الكويتي فقد سجل بالسوق السوداء 229.83 جنيه، وفي بنك السودان المركزي سجل 179.70 جنيه للشراء، و180.60 جنيه للبيع.

ووافقت الحكومة السودانية، قبل أسابيع، على إجراءات طوارئ لتعديل سعر صرف العملة (الجنيه) أمام الدولار تدريجيا على مدى عامين "للوصول للسعر الحقيقي"، كما قررت استمرار دعم القمح والأدوية وغاز الطهي.