شكرا لقرائتكم خبر عن الكمامة أهم طريقة للوقاية من كورونا خلال مناسك الحج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

موسم الحج هذا العام استثنائي للغاية نتيجة لإنتشار وباء عدوى كورونا، ووقع اختيار من سيحجون بيت الله الحرام لهذا العام، من بين المقيمين والمواطنين بداخل المملكة العربية السعودية، فللمرة الأولى في التاريخ الحديث، لن يشارك ملايين الحجاج من خارج السعودية في مناسك الحج، وذلك بسبب المخاوف من فيروس كورونا.

ويعد ارتداء الكمامه أحد أهم الطرق الوقائية خلال أداء موسم الحج خوفا من التقاط عدوى فيروس كورونا فيجب الالتزام بإرتدائها طوال فترة التواجد بأماكن يوجد بها أعداد كبيرة او خلال أيام المناسك حفاظا على صحه الحاج ومن حوله لأداء فريضه الحج في صحه خلال هذا الموسم الإستثنائى.

ووفقا لموقع الرسمي لوزارة الصحة السعودية هناك طريقة صحيحة لإرتداء الكمامه للإستفادة منها للوقاية من عدوى فيروس كورونا أثناء أداء مناسك الحج.

إرشادات هامة حول استخدام الكمامات:

- اغسل يديك جيدا قبل أن تمسك الكمامه.

- أمسك الكمامه بيد واحدة وغط منطقة الأنف والفم والذقن بإحكام.

- اسحب المطاط العلوى.

- اضغط على القطعه المعدنية لتأخذ شكل الأنف.

- اسحب المطاط السفلى وضعه في أسفل الأذنين.

إرشادات عامة للنظافة الشخصية خلال موسم الحج

- غسل اليدين قبل الاكل وبعده.

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- غسل اليدين بعد استخدام الحمام.

- غسل اليدين بعد العطس أو السعال وعند القدوم الى مقر الإقامة.

- استخدم المناديل لتغطية الأنف والفم عند السعال أو العطس.

- رمى المناديل في سلة المهملات.

- استخدم المناديل إذا لم تجد مناديل.

- ارتداء ملابس نظيفة لتجنب التهابات الجلد.

- تنظيف مقر الإقامة يوميا.

- نظافة الفم والأسنان يوميا.

وأكدت السعودية أن الحجاج سيخضعون لفحص فيروس «كورونا» المستجد قبل وصولهم إلى مكة المكرمة، ويتوجب عليهم الخضوع لحجر صحي قبل وبعد أداء الفريضة، وسيتم تزويد الحجاج بمياه زمزم المعبأة من البئر، إضافة إلى حصى تم تعقيمها من أجل رمي الجمرات.