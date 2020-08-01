شكرا لقرائتكم خبر عن «الخضيري» يحذر من خطورة الطبخ بـ«القصدير».. أضرار صحية كثيرة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

يحذر الأطباء وخبراء الصحة عادة من خطورة استخدام القصدير في عملية الطبخ حيث يتعارض مع هضم الكالسيوم، والفوسفور وقد يؤدي إلى ترقّق العظام في الجسم، بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤثّر على عمل الكبد والكلى كما يمكنه أن يتسبب بإصابتك بمرض ألزهايمر وباركنسون.

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وفي السياق، حذر د.فهد الخضيري الباحث المتخصص في علم المسرطنات، من خطورة الطبخ بالقصدير بسبب خطورة ذلك على الصحة.

وقال الخضيري، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “القصدير مخصص للتغليف والتغطية فقط، احذر من الطبخ بالقصدير ووضع الأكل مباشرة داخل القصدير فيصير الطعام ملامس للقصدير فتنتقل جزئيات من القصدير للأكل أثناء الطبخ ويصبح ضار صحياً”.

وأكد “الخضيري” أن معادن الألمنيوم الثقيلة قد تنتقل للجسم وتسبب مشاكل صحية كثيرة كالأمراض الكثيرة المرتبطة بالمعادن الثقيلة.