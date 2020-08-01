شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح للحوامل.. اعرفى إزاى تحتفلى بالعيد بصحة جيدة وبدون مشاكل.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور حاتم حسن استشارى أمراض النساء والتوليد بالمركز القومى للبحوث على ضرورة التزام الحوامل بالإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا خلال الاحتفال بعيد الأضحى المبارك حتى مع تراجع اعداد الإصابات بضرورة ارتداء الكمامه والحفاظ على التباعد الاجتماعى وغسل اليدين باستمرار.

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وأضاف استشارى النساء والتوليد في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن يجب التزام الحوامل أيضا بإجراءات التغذية السليمة والصحية خلال الاحتفال بالعيد والابتعاد عن المواد السكرية والدهون لأنها تثير المرارة وقد تؤدى للإصابة بالقيء وعسر الهضم، موضحا أنه لزيادة المناعة للحوامل يجب تناول بعض الفيتامينات التي تساعد على تقوية الجهاز المناعى من بينها الزنك وفيتامين أ ود وفيتامين سى وحمض الفوليك، بجانب الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا والعناية الشخصية واستخدام المطهرات.

وعن علامات الإنذار المبكر التي تؤكد قرب موعد الولادة، كشف الدكتور حاتم حسن أن تلك العلامات تشمل تسرب المياه او وجود بقع دم أو قله حركة الجنين وزيادة انقباضات الرحم بجانب الصداع وعدم وضوح الرؤية وارتفاع ضغط الدم، كل هذه علامات تؤكد اقتراب موعد الولاده.