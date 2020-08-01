شكرا لقرائتكم خبر عن شوكة سمكة تصيب رجلا صينيا ببكتيريا خطيرة وتهدد ببتر يده.. اعرف التفاصيل "صورة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبح رجل على وشك فقدان يده بعد أن تعرض لإصابة من شوكة سمكة، تسببت له فى التهابات شديدة الخطورة وهددت ببتر كفه، حيث كان وانج، الرجل الصينى صاحب الـ60 عاما، يعمل على تنظيف سمكة من نوع "الفرخ الأوروبى" فى بيته من دون ارتداء قفازات، عندما غرزت الشوكة فى إصبعه مسببة جرحا تسيل منه الدماء.

لكن شيئا أخطر كان ينتظر الرجل، حيث قال الأطباء إنه تعرض لعدوى بكتيرية خطيرة انتقلت له من السمكة، وفقا لصحيفة "جويانج إيفننج نيوز" الصينية، ولم يعر "وانج"، وهو من مقاطعة جويزو جنوب الصين، للجرح كثيرا من الاهتمام، ظنًا منه أنه مجرد إصابة غير خطيرة، إلا أنه لاحظ بقعا حمراء على يده تخرج إفرازات شفافة، قبل أن تتحول يده بالكامل إلى كرة حمراء ملتهبة مليئة بالفقاقيع.

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وذهب وانج إلى المستشفى، حيث أبلغه الأطباء بتعرضه لعدوى خطيرة انتشرت فى ذراعه، لبكتيريا تعرف باسم "فيبريو فولنيفيكوس"، التى تؤدى إلى وفاة ثلث من تصيبهم من البشر، وفى قسم العناية المركزة بمستشفى جويزو، قال طبيب إن إصابة "وانج" سرت فى ذراعه، لكن بعض المضادات الحيوية نجحت فى إبطاء انتشار البكتيريا، ورغم ذلك، يبقى استئصال يد وانج احتمالا قويا بعد أن فقد الإحساس بكفه، وسط مخاوف من فقدان السيطرة على انتشار الجرثومة القاتلة داخل جسده، وذلك وفقًا لما نقلته شبكة "سكاى نيوز" الإخبارية.