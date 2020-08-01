شكرا لقرائتكم خبر عن مدير الصحة العالمية: فيروس كورونا من الكوارث ذات الآثار المستمرة فى المستقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس مدير عام منظمة الصحة العالمية، في بيان له، إن تفشي فيروس كورونا التاجي، هو نوع من الكوارث الذى سيستمر آثاره فى المستقبل، موضحا "إن وباء فيروس كورونا هو أزمة صحية لمرة تحدث مرة واحدة في القرن، وستكون آثارها محسوسة لعقود قادمة"، وأضاف: لقد قتل الوباء أكثر من 670 ألف شخص منذ ظهوره في ووهان بالصين، وتم تشخيص أكثر من 17 مليون حالة، مضيفا: لقد تضررت الولايات المتحدة، والبرازيل، والمكسيك، وبريطانيا، بشكل خاص في الأسابيع الأخيرة من فيروس كورونا COVID-19 ، حيث كافحت حكوماتهم من أجل التوصل إلى استجابة فعالة، كما تعرضت الاقتصادات لقيود الإغلاق التي فرضت لتقييد انتشارها، في حين تخشى العديد من المناطق من موجة ثانية.

وأوضح وفي الوقت نفسه، تعمل أكثر من 150 شركة دوائية على اللقاحات، على الرغم من أنه لا يمكن توقع استخدامها الأول حتى أوائل عام 2021، حسبما قالت منظمة الصحة العالمية الأسبوع الماضي.

وقال تيدروس، إنه على الرغم من تقدم المعرفة بفيروس كورونا الجديد، إلا أن العديد من الأسئلة ظلت دون إجابة، ولا يزال السكان عرضة للخطر، موضحا إن العديد من البلدان التي اعتقدت أنها تجاوزت الأسوأ تتصارع الآن مع تفشي المرض الجديد، ويشهد البعض الأقل تأثراً في الأسابيع الأولى أعداداً متزايدة من الحالات والوفيات.