شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: أعراض فيروس كورونا يمكن تقسيمها إلى 6 مجموعات حسب شدة الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون في "كلية كينجز لندن" King's College London أنه يمكن التنبؤ بمجموعة الأعراض المحددة التي يعاني منها مرضى COVID-19 في بداية المرض بمدى شدة حالتهم ،التي حللت الأعراض المبلغ عنها ذاتيًا، وحددت الدراسة 6 "مجموعات أعراض" أو أنواع فرعية من COVID-19:



6 أعراض لكوروونا تحدد شدة الحالات

النوع 1 "يشبه الإنفلونزا بدون حمى": وتشمل الأعراض، الصداع، فقدان الرائحة، آلام العضلات، السعال، التهاب الحلق وآلام الصدر. النوع 1 "يشبه الإنفلونزا بدون حمى": وتشمل الأعراض، الصداع، فقدان الرائحة، آلام العضلات، السعال، التهاب الحلق وآلام الصدر.





النوع 2 "يشبه الإنفلونزا مع الحمى":الحمى وفقدان الشهية بالإضافة إلى الصداع وفقدان الرائحة والسعال والتهاب الحلق وبحة في الصوت.





النوع 3 "الجهاز الهضمي": الإسهال وفقدان الشهية ، عدم السعال ، الصداع ، فقدان الرائحة ، التهاب الحلق وآلام الصدر.





النوع 4 "المستوى الحاد الأول ، الإرهاق": تشمل الأعراض، الإرهاق بالإضافة إلى الصداع وفقدان الرائحة والسعال والحمى وبحة في الصوت وألم في الصدر.





النوع 5 "المستوى الثاني الحاد ، الارتباك": تشمل الأعراض، الارتباك بالإضافة إلى الصداع ، وفقدان الرائحة ، وفقدان الشهية ، والسعال ، والحمى ، والبحة ، والتهاب الحلق ، وآلام الصدر ، والتعب ، وآلام العضلات.





النوع 6 ، "المستوى الحاد الثالث ، البطن والجهاز التنفسي":وتشمل الأعراض، ضيق التنفس والإسهال وآلام البطن بالإضافة إلى الصداع وفقدان الرائحة وفقدان الشهية والسعال والحمى والبحة والتهاب الحلق وألم في الصدر والتعب والارتباك والارتباك ألم عضلي.

وقال تيم سبيكتور ، أستاذ علم الأوبئة الوراثية في كلية كينجز كوليدج في لندن: "تمكنا من عمل هذه الأنواع الفرعية الستة ... التي تجعل الأمر أكثر منطقية لهذا المرض الغريب، ففي الوقت الحالي ، نحن نتعامل معها وكأنها كلها نفس الإنفلونزا ، ولكن من الواضح أن الجميع يتفاعلون بشكل مختلف تمامًا - لأنهم أشخاص مختلفون أو شيء مختلف عن الفيروس."

Spector هو أيضًا أحد مؤسسي تطبيق ZOE COVID Symptom Study ، الذي جمع البيانات المبلغ عنها ذاتيًا لهذه الدراسة. يطلب التطبيق من المستخدمين تسجيل المعلومات الصحية وأعراض COVID-19 المحتملة يوميًا، حيث حللت الدراسة بيانات من 1600 مستخدم للتطبيق في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة مع حالات COVID-19 المؤكدة والذين سجلوا أعراضهم خلال مارس وأبريل.

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أظهرت البيانات التي تم جمعها أن 20٪ من الأشخاص الذين يعانون من النوع الفرعي 6، و 10٪ من الأشخاص الذين يعانون من النوع 5 يحتاجون في النهاية إلى دعم التنفس ، مقارنة بـ 1.5٪ فقط من الأشخاص الذين يعانون من النوع الفرعي 1.

وقال سبيكتور، إن النوعين 5 و 6 يشيران إلى وجود "مخاطر عالية" للحاجة إلى الاستشفاء في المستقبل، ووفقا للدراسة ، فإن ما يقرب من نصف النوع الفرعي 6 سيتطلب دخول المستشفى. يمكن الكشف عن مجموعة الأعراض بحلول اليوم الخامس من المرض، وهو قبل ثمانية أيام من الوقت الذي يذهب فيه معظم الأشخاص الذين يحتاجون إلى دعم التنفس إلى المستشفى ، على حد قول سبيكتور.

ووجدت الدراسة أيضًا أن الأشخاص في المجموعات 4 و 5 و 6 كانوا كانوا أكبر سنا ، وأكثر عرضة لزيادة الوزن وأكثر عرضة للإصابة بحالات سابقة من أولئك في المجموعات 1 و 2 و 3.

ووفقا للدراسة، فإن هذه الأنواع الفرعية هي "أداة تنبؤية" ، ولكنها ليست بالضرورة رائدة، كما أن ارتفاع مؤشر كتلة الجسم والظروف الموجودة مسبقًا مثل أمراض الرئة هي عوامل خطر معروفة للحالات الشديدة من COVID-19 التي تتطلب دعمًا في الجهاز التنفسي.

وأكدت أن تتبع الأعراض قبل أن تكون نتيجة اختبار COVID-19 إيجابية أمر مهم أيضًا، حيث أظهرت البيانات التي تم جمعها من التطبيق أيضًا مجموعة من الأعراض غير المحددة - الصداع والتهاب الحلق وآلام العضلات - التي تظهر قبل ظهور الأعراض الشائعة ، مثل الحمى والسعال ونقص الرائحة.