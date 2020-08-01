7 أعشاب مذهلة تحارب الفيروسات ومشاكل الهضم

حتى قبل أن يكتشف العلماء الجراثيم والفيروسات التي تسبب الالتهابات، غالباً ما يستخدم الكثيرون الأعشاب لمكافحتها، فهناك العديد من الأعشاب يمكن أن تفيد جسمك، وتحارب العدوى بشكل طبيعي.

إليك بعض أفضل أنواع الشاي التي يمكنها محاربة الالتهابات الفيروسية وتقوية المناعة والتخلص من عسر الهضم، وتمنحك شعوراً براحة في الأمعاء .

1. الجينسنج

يعد الجينسنج من بين أفضل الأعشاب يتم طحنه ليصبح مسحوقاً ناعماً فهو يعزز الطاقة ويحسن مزاجك ويزيد الطاقة الجنسية لدى الرجال والنساء.

الفيروسات

2. الهندباء

عشبة غنية بمضادات الأكسدة فيتامين "أ"، وهي مدرة للبول ومطهرة للكبد، ومضادة للالتهابات، ومخفضة للكوليسترول.

3. البابونج

شاي البابونج يساعد على تهدئة الأعصاب، وهو يساعدك في علاج أعراض البرد ويمنحك نوماً أفضل وتهدئة عسر الهضم، وتخفيف تقلصات الدورة الشهرية، ومستوى سكريات الدم ومنع بعض أنواع السرطان.

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أعشاب تحارب الفيروسات

4. روزماري

يضفي مذاقاً نباتياً قوياً على اللحوم والخضروات وعند تناوله كشاي، قد يحسن ذاكرتك ومزاجك. تشير دراسات متعددة إلى أن هذا الشاي قد يفيد رؤيتك، ويقلل الالتهاب، ويدعم صحة الدماغ.

5. جذر عرق السوس

شاي عرق السوس له نكهة منعشة ونقية يمكن أن تهدئ حرقة المعدة وعسر الهضم. نظراً لأنه يحتوي على خصائص طبيعية مضادة للالتهابات، فقد يشجع على صحة الأسنان الجيدة، وقد يساعد في شفاء القرحة الهضمية.

6. بلسم الليمون

بلسم الليمون له رائحة حمضية جميلة، فهو يساعد على تهدئة القلق وتهدئة الأعصاب، وله فوائد إيجابية لتحسين المزاج والذاكرة وتخفيف تقلصات الدورة الشهرية.

7. الشمر

غنى الألياف الغذائية والفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة التي تحمي خلاياك من الجذور الحرة، وتعالج عسر الهضم أو مشاكل في التنفس أو الإمساك أو تنظيم ضغط الدم.

مشاكل الهضم



