الدم فى البراز أسبابه وعلاجات سريعه تخلصك منه

حالة الدم في البراز يمكن أن تكون حالة خفيفة إلى شديدة. يمكن أن تتسبب العديد من الحالات مثل البواسير الداخلية والسرطان.

يذهب القليل من الدم في البراز من تلقاء نفسه في حين أن الحالات الشديدة أو المتكررة قد تتطلب علاجاً طبياً عاجلاً.

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إليك علاجات منزلية هي في الأساس لعلاج الحالات الخفيفة غير المؤلمة في البراز.

1. الماء

يرجع الدم في البراز بشكل رئيسي إلى البواسير أو الناسور الشرجي. يؤدي فقدان الماء في الجسم إلى تصلب البراز. لذلك، بسبب الإجهاد أثناء حركة الأمعاء، مما يسبب النزيف يمكنك شرب كمية كافية من الماء، فهو يخفف من البراز ويسهل.





2. العسل

قد يساعد العسل في تخفيف الألم والحكة بالإضافة إلى نزيف الشرج. إنه علاج طبيعي للجروح وله تأثير مضاد للبكتيريا. إذا كان سبب النزيف هو الالتهابات أو الحالات الأخرى التي تؤدي إلى الحكة والجروح في فتحة الشرج، فقد يساعد العسل في تخفيف هذه الأعراض.

يمكن أن يكون التطبيق الموضعي لخليط العسل وشمع العسل وزيت الزيتون مفيداً.





3. الثلج

يساعد الثلج على تقليل الالتهاب وتهدئة الحكة والألم. كما أنه يساعد على تقليل النزيف عن طريق تقليل تدفق الدم. لذلك، قد يساعد في تقليل نزيف المستقيم بالإضافة إلى الأعراض الأخرى ذات الصلة.

يمكنك لف مكعبات الثلج في قطعة قماش أو كيس بلاستيكي ووضعها على المنطقة المصابة لمدة لا تزيد على 20 دقيقة.

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4. الزبادي

يمكن أن يسبب نزيف الجهاز الهضمي السفلي من القولون نوبات أقل من الدم في البراز. الزبادي هو بروبيوتيك يساعد على الهضم ويعزز المناعة. قد يساعد في علاج الحالات الخفيفة من نزيف المستقيم؛ لذا يجب إدراج كمية كبيرة من الزبادي في النظام الغذائي.

5. ملح إبسوم

تم استخدام ملح إبسوم (كبريتات المغنيسيوم) منذ قرون لعلاج أمراض متعددة. يساعد على توفير راحة مؤقتة من الالتهاب والألم. الملح الإنجليزي أيضاً ملين يخفف من البراز ويحسن حركة الأمعاء.

ما يجب القيام به: في حوض الاستحمام المملوء بالماء الدافئ، أضيفي كوباً من ملح إبسوم وانقعي منطقة الشرج لمدة 10-20 دقيقة.



6. الصبار

الصبار ملين طبيعي يخفف البراز ويعزز الهضم. كما أنه يساعد على تقليل الألم والحكة والتهاب الأعصاب والتهابات الشرج. يعتبر جل الصبار أفضل علاج مؤقت لنزيف المستقيم.

يمكنك شرب كمية كبيرة من عصير الصبار يومياً. يمكنك أيضاً استخراج جل الصبار من أوراقه وتطبيقه موضعياً.



