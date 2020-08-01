كيفية استخدام الماش لتسمين الجسم في اسبوع 

من الممكن استخدام الماش للتسمين في اسبوع. فهذا النوع من النباتات يحتوي على الكثير من المغذيات التي تساعد على الحفاظ على صحة سليمة كما على ملء الجسم النحيف. ولهذا ينصح بالاعتماد عليه للحصول على قوام مميز وللتخلص من النحول في مدة قصيرة جداً. وهذا كل ما يجب معرفته عن استخدام الماش للتسمين في اسبوع.

فوائد الماش



يعتبر استخدام الماش للتسمين في اسبوع طريقة فعالة للحصول على اطلالة مميزة ولافتة وقوام منحوت. الا ان فوائد هذا النبات لا تقتصر على هذا فهو يحتوي على الكثير من المعادن مثل الفوسفور والزنك والبوتاسيوم والحديد والكالسيوم. وهو مصدر مهم للألياف الضرورية لعمل الجهاز الهضمي. كذلك يوفر هذا النبات نسبة مرتفعة من مضادات الاكسدة التي تعمل على تخليص الجسم من السموم اضافة الى الكربوهيدرات والبروتينات وحمض الفوليك والاحماض الدهنية. كما انه غني بالفيتامينات وخصوصاً B12 وB6 وB8 وB3 وA فضلاً عن احماض الاوميغا 3 و9. ويمكن الاعتماد عليه من اجل التخلص من بعض الاضطرابات الصحية مثل مشاكل الاعصاب وضربات القلب وضغط الدم. ويمكنه المساهمة في تعزيز عمل الجهاز المناعي والحد من ظهور علامات الشيخوخة على البشرة. كما يعتبر مليناً مهماً للامعاء. ومن المفيد تناوله من اجل تهدئة اوجاع الدورة الشهرية.







من اجل الاستفادة من كل خصائصه وخصوصاً في ما يتعلق بزيادة الوزن ينصح باستخدام الماش من خلال تطبيق وصفات طبيعية وخلطات منزلية سهلة.

خلطة الماش والعسل

المقادير



كمية من حبوب الماش

كمية مناسبة من العسل الطبيعي

الخطوات

1 تطحن بذور الماش جيداً حتى تتحول الى مسحوق ناعم.

2 تضاف اليها كمية مناسبة من العسل الطبيعي حتى يتم الحصول على مزيج متجانس تماماً.

3 من اجل الحصول على النتيجة المطلوبة من المفيد تناول ملعقة طعام من الخليط قبل كل وجبة اساسية على ان يتم التوقف عن ذلك عند بلوغ الهدف.

خليط الماش والتمر

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المقادير

5 ملاعق طعام من بذور الماش

3 ملاعق طعام من التمر المفروم

قطعة صغيرة من الزبدة

الخطوات

1 تطحن بذور الماش للحصول على بودرة ناعمة.

2 تطحن عجوة التمر وتضاف الى بودرة الماش.

3 تذوب الزبدة على النار وتضاف الى الخليط.

4 يجب تناول ملعقة طعام من المزيج قبل مواعيد الوجبات الرئيسية لمدة 3 الى 5 ايام.

خلطة الماش والشوكولا

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المقادير

ملعقة طعام من الزبدة

ملعقة طعام من السمسم

قطعتان من الشوكولا

ملعقتا طعام من بذور الماش

الخطوات

1 تطحن بذور الماش جيداً حتى تتحول الى بودرة.

2 تذوب الزبدة.

3 يذوب الشوكولا.

4 تمزج كل المكونات جيداً حتى يتم الحصول على مزيج من دون تكتلات.

5 يمكن تناول ملعقة من الخليط في الصباح قبل موعد الفطور او مرة قبل موعد كل وجبة اساسية.

خلطة بودرة الماش والحليب



المقادير

كوب من الحليب السائل

ملعقتا طعام من الماش

الخطوات

1 تطحن بذور الماش جيداً حتى الحصول على مسحوق ناعم.

2 يخلط المسحوق مع الحليب.

3 يوضع الخليط على النار مع التحريك الى ان يصبح ساخناً.

4 يترك الخليط حتى يصبح فاتراً ويمكن تناول كوب منه من مرتين الى 3 مرات يومياً على ان يتم تكرار هذا لمدة 20 يوماً. وبتطبيق هذه الوصفات يمكن الاستفادة من افضل طرق استخدام الماش للتسمين في اسبوع او أكثر بقليل.





