علي النعيمي: تركيا تعيش حالة انهزام وخسائر في الداخل والخارج المزيد

الخليج 365السبت 2020/8/1 01:08 م بتوقيت أبوظبي
أكد الدكتور علي راشد النعيمي، عضو المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي، السبت، أن تركيا تعيش حالة انهزام وخسائر في الداخل والخارج.
وقال الدكتور النعيمي، في مداخلة لقناة العربية، إن الإنجازات الإماراتية في مختلف المجالات قد تسبب آلاما لتركيا بسبب خسائرها المتتالية.
وأشار إلى أن تركيا تستغل موارد وأموال الشعب القطري لتنفيذ أجندة مدمرة للمنطقة العربية.
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