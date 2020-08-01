قرقاش: التصريح الاستفزازي لوزير دفاع تركيا سقوط جديد لدبلوماسية بلاده المزيد

قال الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، إن "التصريح الاستفزازي لوزير الدفاع التركي سقوط جديد لدبلوماسية بلاده".

وأضاف قرقاش في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "منطق الباب العالي والدولة العليّة وفرماناتها مكانه الأرشيف التاريخي".

وتابع: "العلاقات لا تدار بالتهديد والوعيد، ولا مكان للأوهام الاستعمارية في هذا الزمن، والأنسب أن تتوقف تركيا عن تدخلها في الشأن العربي".

وكان الدكتور قرقاش يرد على تصريح لوزير دفاع تركيا حمل ادعاءات باطلة بشأن دور الإمارات في ليبيا التي أغرقتها أنقرة بمرتزقة وإرهابيين في محاولة بائسة لسرقة البلد الغني بالنفط بعد أن فقد نظام الرئيس رجب طيب أردوغان نفط داعش الذي تاجر به لسنوات على حساب آلام السوريين.