أسعار الذهب في السعودية اليوم السبت 1 أغسطس 2020

تراجعت أسعار الذهب في السعودية، اليوم السبت، طفيفا خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، فيما لا تزال أسعار الذهب عالميا في قمتها بعد تراجع الدولار ومخاوف اندلاع موجة ثانية من فيروس كورونا.

وسجل سعر جرام الذهب عيار (24) 238 ريالا بنحو (63.46 دولار)، وبلغ عيار (21) الأكثر مبيعا 208.25 ريال (55.52 دولار).

وجاء سعر عيار (18) في أسواق المملكة عند مستوى 178.50 ريال (47.59 دولار)، و عيار (16) سجل 158.66 ريال (42.30 دولار).

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وقفزت أسعار المعدن الثمين عالميا، لدى إغلاق الجمعة في المعاملات الفورية، 0.6 بالمئة إلى 1971.83 دولار للأوقية في حين جرت تسوية الذهب في العقود الأمريكية الآجلة بزيادة واحد بالمئة إلى 1985.9 دولار.

وصعدت الأسعار لأعلى مستوى على الإطلاق عند 1980.57 دولار يوم الثلاثاء، وهي مرتفعة عشرة بالمئة منذ بداية الشهر.

وربح المعدن منذ بداية العام نحو 30 بالمئة، مدعوما بانخفاض أسعار الفائدة عالميا وتحفيز واسع الانتشار من البنوك المركزية، وهو ما زاد الدعم للذهب الذي يعتبر ملاذا من التضخم وانخفاض العملة.

و أظهرت بيانات أن الاقتصاد الأمريكي تكبد في الربع الثاني من العام أكبر ضرر منذ الكساد الكبير بسبب الجائحة، في حين يتأهب المستثمرون لوضع سياسي ضبابي بالبلاد.