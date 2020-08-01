صحة ورشاقة

ثعلب ماكر شغوف بالموضة يمتهن سرقة الأحذية

0 نشر
متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن ثعلب ماكر شغوف بالموضة يمتهن سرقة الأحذية والان مع التفاصيل

السبت 1 أغسطس 2020

بعد اختفاء عدد كبير من الأحذية في منطقة سكنية ببرلين الألمانية، تمكن أحد سكان المنطقة من إماطة اللثام عن هوية اللص الغامض، وكانت مفاجأة السكان كبيرة.

 

أن اللص "الماكر" هو ثعلب شغوف بالموضة وبخاصة الأحذية الأنيقة.

 

وكان الثعلب قد سرق نحو مئة حذاء من أمام منازل في مقاطعة تسيليندورف جنوب غرب برلين، بحسب ما نقلت وسائل إعلامية محلية.

 

Advertisements

واستمر اللص في سرقة جميع أنواع الأحذية ومنها الصنادل و"الشباشب"، بالإضافة إلى الأحذية ، حتى اكتشف أحد سكان المنطقة الجريمة.

 

وكان الساكن، ويدعى كريستيان ميير، لاحظ اختفاء حذائه الرياضي ونشر تساؤلاً حول الأمر على إحدى منصات المشاركة الإلكترونية لسكان المنطقة، وتدعى "نيبن أن" (Nebenan.de)، بحسب ما نشرت (DW)، وفوجئ كريستيان من الردود أنه ليس الوحيد في المنطقة الذي اختفت أحذيته.

 

وفي وقت لاحق لاحظ كريستيان الثعلب في مكان قريب من المنطقة السكنية وتمكن من التقاط صورة له نشرها مع تعليق: "لقد وجدت اللص متلبساً بزوج من الأحذية الزرقاء في فمه". كما اكتشف كريستيان كومة من الأحذية المختلفة كان الثعلب سرقها من قبل.

 

وبالرغم من أن كريستيان لم يجد بعد حذاءه الرياضي، غير إن ثلاثة أزواج من الأحذية تم إرجاعها سالمة إلى أصحابها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ثعلب ماكر شغوف بالموضة يمتهن سرقة الأحذية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا