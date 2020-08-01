شكرا لقرائتكم خبر عن س وج ..كل ما تريد معرفته عن حموضة المعدة فى عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قد تكون الحموضة هى المشكلة الصحية الشهيرة فى عيد الأضحى نظرا للإكثار فى تناول اللحوم الدهنية والأطعمة التى تحتوى على ثوم، لذلك ينصح بالحد من تناول الأطعمة الدهنية فى العيد، وضمن سلسلة موضوعات س وج يقدم الخليج 365 كل ما تريد معرته عن الحموضة وفقا لما ذكره موقع healthifyme

س: ما هى الحموضة؟

ج:

الحموضة ، وتسمى أيضًا الارتجاع الحمضي ، هي حالة تتميز بحرقة في المعدة يتم الشعور بها حول الجزء السفلي من الصدر، وهي حالة شائعة تحدث عندما يتدفق حمض المعدة مرة أخرى إلى أنبوب الطعام.

س:ما هى اسباب الحموضة؟

تحدث الحموضة بسبب الإفراط في إنتاج الأحماض في المعدة عن طريق الغدد المعدية. تتضمن العوامل التي تسبب الحموضة ما يلي:

1. عادات الأكل غير الصحية.

2:خطي الوجبات أو الأكل في أوقات غير منتظمة.

3:تناول الطعام قبل النوم مباشرة.

4:الإفراط في تناول الطعام.

5:استهلاك الطعام الحار.

6:تناول كميات كبيرة من ملح الطعام.

7:النظام الغذائي منخفض في الألياف الغذائية واستهلاك الملح الزائد.

8:الافراط فى تناول الشاي والقهوة والمشروبات الغازية.

9:الاثار الجانبية لبعض الأدوية مثل أدوية" ضغط الدم، المضادات الحيوية ، أدوية الاكتئاب".

10: التدخين.

س:ما هى أعراض الحموضة؟

ج:

1:حرقان وألم في المعدة.

2:حرقان وألم في الحلق.

3:صعوبة في البلع أو الإحساس بأن الطعام عالق في حلقك.

4:كثرة التجشؤات أو الفواق بدون سبب واضح.

5:حرقان وألم في الصدر.

6:غثيان.

7:إمساك.

8:عسر الهضم.

9:رائحة الفم الكريهة.

س: ما هو العلاجات المنزلية للحموضة؟

ج:

1:ماء جوز الهند: من المعروف أن هذا العلاج اللذيذ يهدئ معدتك والجهاز الهضمي. تناول كوبين على الأقل يوميًا.

2:عصير البطيخ: إنه رائع لمواجهة الحموضة، يمكنك تناول كوب من عصير البطيخ مع وجبة الإفطار.

3:عصير الليمون الطازج الذي يتم تناوله قبل الغداء بساعة على الأقل يساعد على تقليل عدم الارتياح الناتج عن الحموضة.

4:يمكنك تناول القليل من أوراق الريحان أو غليها في الماء وشربها بشكل متكرر للحد من ارتجاع الأحماض ، يمكنك أيضًا القيام بذلك بأوراق النعناع.

5:اشرب كوبًا من الماء الفاتر بعد كل وجبة.

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قد تكون الحموضة هى المشكلة الصحية الشهيرة فى عيد الاضحى نظرا للأكثار فى تناول اللحوم الدهنية والأطعمة التى تحتوى على ثوم، لذلك ينصح بالحد من تناول الاطعمة الدهنية فى العيد، وضمن سلسلة موضوعات س وج يقدم الخليج 365 كل ما تريد معرته عن الحموضة وفقا لما ذكره موقع healthifyme

س: ما هى الحموضة؟

ج:

الحموضة ، وتسمى أيضًا الارتجاع الحمضي ، هي حالة تتميز بحرقة في المعدة يتم الشعور بها حول الجزء السفلي من الصدر، وهي حالة شائعة تحدث عندما يتدفق حمض المعدة مرة أخرى إلى أنبوب الطعام.

س:ما هى اسباب الحموضة؟

تحدث الحموضة بسبب الإفراط في إنتاج الأحماض في المعدة عن طريق الغدد المعدية. تتضمن العوامل التي تسبب الحموضة ما يلي:

1. عادات الأكل غير الصحية.

2:خطي الوجبات أو الأكل في أوقات غير منتظمة.

3:تناول الطعام قبل النوم مباشرة.

4:الإفراط في تناول الطعام.

5:استهلاك الطعام الحار.

6:تناول كميات كبيرة من ملح الطعام.

7:النظام الغذائي منخفض في الألياف الغذائية واستهلاك الملح الزائد.

8:الافراط فى تناول الشاي والقهوة والمشروبات الغازية.

9:الاثار الجانبية لبعض الأدوية مثل أدوية" ضغط الدم، المضادات الحيوية ، أدوية الاكتئاب".

10: التدخين.

س:ما هى أعراض الحموضة؟

ج:

1:حرقان وألم في المعدة.

2:حرقان وألم في الحلق.

3:صعوبة في البلع أو الإحساس بأن الطعام عالق في حلقك.

4:كثرة التجشؤات أو الفواق بدون سبب واضح.

5:حرقان وألم في الصدر.

6:غثيان.

7:إمساك.

8:عسر الهضم.

9:رائحة الفم الكريهة.

س: ما هو العلاجات المنزلية للحموضة؟

ج:

1:ماء جوز الهند: من المعروف أن هذا العلاج اللذيذ يهدئ معدتك والجهاز الهضمي. تناول كوبين على الأقل يوميًا.

2:عصير البطيخ: إنه رائع لمواجهة الحموضة، يمكنك تناول كوب من عصير البطيخ مع وجبة الإفطار.

3:عصير الليمون الطازج الذي يتم تناوله قبل الغداء بساعة على الأقل يساعد على تقليل عدم الارتياح الناتج عن الحموضة.

4:يمكنك تناول القليل من أوراق الريحان أو غليها في الماء وشربها بشكل متكرر للحد من ارتجاع الأحماض ، يمكنك أيضًا القيام بذلك بأوراق النعناع.

5:اشرب كوبًا من الماء الفاتر بعد كل وجبة.