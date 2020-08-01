شكرا لقرائتكم خبر عن تلوث الهواء أكثر خطرا على صحة الانسان من الفيروس التاجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

العالم كله يواجه أزمة كورونا ويحاول العلماء الوصول للقاح وعلاج للقضاء على الفيروس المميت، ولكن وجد تقرير جديد أن تلوثات الهواء خطر أكبر على صحة الانسان من فيروس كورونا.

وحسب ديلى ميل البريطانية تكشف البيانات الجديدة من مؤشر جودة الهواء (AQLI) أن تلوث الهواء يخفض متوسط ​​العمر المتوقع العالمي بما يقرب من عامين، ويعيش ما يقرب من ربع سكان العالم في أربع دول فقط في جنوب آسيا من بين الدول الأكثر تلوثًا - بنغلاديش والهند ونيبال وباكستان.

وجدت أن هؤلاء السكان سيشهدون انخفاضًا في عمرهم بمقدار خمس سنوات في المتوسط ​​، بعد تعرضهم لمستويات التلوث أعلى بنسبة 44 في المائة عما كان عليه قبل 20 عامًا.

قال مايكل جرينستون ، أستاذ الخدمة المتميزة في ميلتون فريدمان، "على الرغم من أن الفيروس التاجي خطير ويستحق كل جزء من الاهتمام الذي يحظى به ،وربما أكثر في بعض الأماكن ، ولكن هناك خطورة كبيرة من تلوثات الهواء على صحة الانسان.

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تؤث تلوثات الهواء من حرق الوقود وعوادم السيارات وغيرها على صحة الانسان ومتوسط العمر المتوقع ، وتشارك الجزيئات التي انتشرت من التلوث طريقها إلى الجسم ، والتي لها `` تأثير مدمر على العمر المتوقع أكثر من الأمراض المعدية مثل السل وفيروس نقص المناعة البشرية الإيدز ، والقتلة السلوكية مثل تدخين السجائر.

ووجد البحث أيضًا أنه على الرغم من الانخفاضات الكبيرة في الجسيمات في الصين ، التي كانت يومًا واحدة من أكثر دول العالم تلوثًا ، فقد ظل المستوى العام لتلوث الهواء مستقرًا على مدار العقدين الماضيين، وفي بلدان مثل الهند وبنغلاديش ، كان تلوث الهواء شديدًا لدرجة أنه يخفض الآن متوسط ​​العمر في بعض المناطق بما يقرب من عقد من الزمان.

قال مؤلفو البحث إن نوعية الهواء الذي يتنفسه الكثير من البشر يشكل خطراً صحياً أعلى بكثير من الفيروس التاجي،كان التلوث بالجسيمات أيضًا "مصدر قلق كبير" في جميع أنحاء جنوب شرق آسيا ، حيث كانت حرائق الغابات والمحاصيل تتحد مع أبخرة المرور ومحطات توليد الطاقة لتوليد الهواء السام.

يعيش حوالي 89 في المائة من سكان المنطقة البالغ عددهم 650 مليون نسمة في مناطق يتجاوز فيها تلوث الهواء المبادئ التوجيهية الموصى بها من منظمة الصحة العالمية،ومع ذلك ، فإن أشد التلوث هو الذي يصيب أجزاء من الهند ، وخاصة شمال الهند ، بما في ذلك المدن الكبرى في دلهي وكلكتا.

في حين نجحت أماكن مثل الولايات المتحدة وأوروبا واليابان في تحسين جودة الهواء ، إلا أن التلوث لا يزال يستغرق متوسط ​​عامين من متوسط ​​العمر المتوقع في جميع أنحاء العالم ، حسب قول AQLI.

وجد أن بنجلاديش لديها أسوأ نوعية هواء في أي دولة ، وسيفقد حوالي 250 مليون من سكان الولايات الشمالية في الهند ثماني سنوات من العمر في المتوسط ​​ما لم تتم السيطرة على التلوث.

أظهرت العديد من الدراسات أن التعرض لتلوث الهواء هو أيضًا عامل خطر رئيسي لـ COVID-19 ، وحث جرينستون الحكومات على إعطاء الأولوية لجودة الهواء بعد الوباء.