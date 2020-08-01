البرازيل تكسر حاجز الـ1200 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة

الخليج 365 - وكالاتالسبت 2020/8/1 05:06 ص بتوقيت أبوظبي
أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، السبت، تسجيل 52383 حالة إصابة مؤكدة إضافية بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية إضافة إلى 1212 حالة وفاة.
وطبقا لبيانات الوزارة فقد سجلت البرازيل أكثر من 2.6 مليون حالة إصابة بالفيروس منذ بدء الجائحة في حين ارتفعت محصلة الوفاة الرسمية إلى 92475 حالة.
والخميس الماضي، أظهرت نتائج الفحص إصابة السيدة الأولى في البرازيل ميشيل بولسونارو بفيروس كورونا، بعد 5 أيام من إعلان الرئيس جاير بولسونارو أنه تعافى من المرض.
وكانت نتيجة فحص جاير بولسونارو، الذي قلل من شأن الوباء ودافع عن إبقاء الاقتصاد مفتوحا، إيجابية لكوفيد- 19 قبل حوالي ثلاثة أسابيع.
والبرازيل، ثاني أكثر البلدان تأثرا بفيروس كورونا المستجد بعد الولايات المتحدة الأمريكية.
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