شكرا لقرائتكم خبر عن هل هناك علاقة بين المستوى المادى وعدد ساعات النوم؟ دراسة توضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

كشفت دراسة جديدة أن مقدار المال الذي تملكه يمكن أن يؤثر على مقدار النوم الذي تحصل عليه كل ليلة، حيث وجد الباحثون أن 55 % فقط ممن يعيشون تحت خط الفقر أفادوا أنهم يستريحون لمدة سبع إلى ثماني ساعات كاملة في الليل ، مقارنة بـ 66.6 بالمائة من الفئة الاعلى الذين لديهم معدل أكثر فى النوم.

وحسب ديلى ميل البريطانية يشير الخبراء في هذا المجال إلى أن من ينامون أقل يعملون لفترات أطول أو لديهم وظائف متعددة بسبب افتقارهم إلى الأمن المالي، ومن ناحية أخرى ، يمكن للأفراد الأثرياء العيش في مناطق أكثر هدوءًا أو شراء منازل أكبرأجرت الدراسة مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) ، التي تعتبر نقص النوم "وباءً للصحة العامة".

واكد الخبراء ان من المرجح أيضًا أن يعاني الأشخاص الذين يعانون من قصور في النوم من أمراض مزمنة مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري والاكتئاب والسمنة ، وكذلك من السرطان ، وزيادة معدل الوفيات ، وانخفاض نوعية الحياة والإنتاجية ،

قامت المنظمة بمسح 140.000 أمريكي بين عامي 2011 و 2014 للتحقيق في أنماط النوم، وكشفت النتائج أن 55 في المائة من أولئك الذين يكسبون 11.670 دولارًا إلى 23.850 دولارًا ، عتبة الفقر ، أمضوا سبع إلى ثماني ساعات في النوم، في حين أن 66.6 في المائة بدخل يزيد بنسبة 400 في المائة حصلوا على نوم كامل ليلاً.

Advertisements

وقال دكتور نيل كلاين ، طبيب النوم في جمعية النوم الأمريكية لشبكة CNN : "الأشخاص الذين لديهم المزيد من الموارد قادرون على شراء منازل في أماكن أكثر هدوءًا - مساحة أكبر ، وأقل كثافة للناس وأفضل عزل للصوت".

"يمكن للأشخاص الذين لديهم المزيد من الموارد تحمل المزيد من الرعاية الصحية عندما يتعلق الأمر باضطرابات النوم، لقد كان النوم أحد المشاكل الرئيسية خلال جائحة فيروس كورونا الحالي.

مع ذلك ، خلال هذا الحدث ، ينام الأشخاص لفترة أطول أثناء وجود توصيات الإغلاق ، ولكن الجودة انخفضت بشكل ملحوظ.

قام باحثون من جامعة بازل بمسح 435 فردًا بين 23 مارس و 26 أبريل 2020 حول كيفية تأثير الإغلاق على دورات نومهم، ويقول الباحثون إن السبب الرئيسي لذلك هو الافتقار إلى "jetlag الاجتماعية، وهو مصطلح يستخدم لوصف التعب والإرهاق الناجم عن حرق الشمعة في كلا الطرفين والتضحية بالنوم من أجل قضاء الوقت مع الأصدقاء والعائلة.

في الظروف العادية ، مثل ما قبل الوباء ، ينام الناس عادة في عطلة نهاية الأسبوع أكثر مما ينامون خلال أسبوع العمل، ومع ذلك ، فإن الإغلاق قد قضى على jetlag الاجتماعية ، وبالتالي ، أصبحت دورات النوم أكثر اتساقًا على مدار سبعة أيام.

قالت عالمة الأعصاب الإدراكية كريستين بلوم ، التي قادت البحث: "عادة ، نتوقع أن يرتبط انخفاض في jetlag الاجتماعية بتقارير تحسن جودة النوم، ومع ذلك ، في عينتنا ، انخفضت جودة النوم الإجمالية.

"نعتقد أن العبء الذي تم إدراكه ذاتيًا ، والذي ازداد بشكل كبير خلال هذا القفل غير المسبوق لـ COVID-19 ، ربما كان يفوق الآثار المفيدة لخفض معدل jetlag الاجتماعي".