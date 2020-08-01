شكرا لقرائتكم خبر عن اعراض ارتجاج المخ عديدة وأبرزها مشكلة فى الرؤية وصداع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتجاج المخ هو إصابة في الدماغ تؤدي إلى فقدان مؤقت لوظائف الدماغ الطبيعية وهو متلازمة تتميز بتغيير فوري وعابر في وظائف الدماغ، بما في ذلك تغيير الحالة العقلية أو مستوى الوعي، الذي ينتج عن الصدمة، و في هذا التقرير نتعرف على اعراض ارتجاج المخ، بحسب موقع " الرابطة الأمريكية لجراحي الأعصاب" AANS .



اعراض ارتجاج المخ

اعراض ارتجاج المخ

اعراض ارتجاج المخ عديدة ويمكن أن يؤثر الارتجاج على الذاكرة والحكم على الأمور وردود الفعل والكلام والتوازن وتنسيق العضلات.

غالبًا ما يبلغ الأشخاص المصابون بالارتجاج عن فترة قصيرة من فقدان الذاكرة أو النسيان، حيث لا يمكنهم تذكر ما حدث مباشرة قبل الإصابة أو بعدها.

- قد يتصرفون بشكل مرتبك أو مذهول.

قد يسأل المسعفون الذين يشتبهون في أن شخصًا يعاني ارتجاجًا الشخص المصاب إذا كان يعرف اسمه، والشهر أو السنة ومكانه.

حتى الارتجاجات الخفيفة لا ينبغي الاستخفاف بها يؤكد جراحو الأعصاب وخبراء إصابات الدماغ الأخرى أنه على الرغم من أن بعض الارتجاجات أقل خطورة من غيرها، إلا أنه لا يوجد شيء يسمى "ارتجاج بسيط."

في معظم الحالات، يجب ألا يسبب ارتجاج واحد ضررًا دائمًا ويكون الارتجاج الثاني بعد فترة وجيزة من الأول قويًا جدًا وقد تكون آثاره دائمة على الدماغ.



اعراض ارتجاج المخ

الأعراض الشائعة لارتجاج المخ

-الارتباك.

-صداع الرأس

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-اضطرابات الرؤية (الرؤية المزدوجة أو الضبابية)

-الدوخة أو عدم التوازن

-الغثيان أو القيء

-فقدان الذاكرة

-رنين الأذنين

-صعوبة في التركيز

-حساسية للضوء

-فقدان الشم أو الذوق

-صعوبة في النوم

يمكن أن يحدث الارتجاج بسبب إصابة مباشرة في الرأس، مثل السقوط أو الإصابة أو التعرض لحادث شديد.