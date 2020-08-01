ما هى فوائد اللحوم وهل تزيد من خطر الإصابة بالسكري؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتبط تناول كميات كبيرة من اللحوم الحمراء بعدد من المشاكل الصحية، بما في ذلك مرض السكري من النوع الثاني كما تظهر الأبحاث أن تجهيز الأغذية هو عامل رئيسي في زيادة المخاطر واللحم الأحمر هو مصدر جيد للبروتينات وفيتامين ب وجزءًا رئيسيًا من النظام الغذائي البشري، في هذا التقرير نتعرف على مخاطر اللحوم الحمراء وهل تزيد من خطر الإصابة بالسكر، بحسب موقع " جمعية السكر البريطانية".



اللحوم الحمراء

فوائد اللحوم الحمراء

تنصح وزارة الصحة البريطانية الأشخاص باستهلاك 90 جرامًا أو أقل من اللحوم الحمراء يوميًا.

-اللحوم الحمراء هي مصدر غني للبروتين والدهون المشبعة والزنك وفيتامينات ب.

-هناك حاجة إلى الحديد لمساعدة خلايا الدم الحمراء على نقل الأكسجين من المرجح أن يحدث نقص الحديد لدى الأطفال والمسنين والحوامل.

-الحديد متاح أيضًا في النباتات الورقية والحبوب الخضراء داكنة ولكن من الأفضل امتصاص الجسم الحديد من اللحوم الحمراء.

يحتاج الجسم إلى الزنك من أجل تخليق الحمض النووي ويساعد جهاز المناعة على العمل بفعالية.

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كما يوجد في اللحوم الحمراء، الزنك مثلما يوجد أيضًا في الأسماك والحبوب والبيض والفاصوليا ومع ذلك ، من الأفضل امتصاص الزنك من مصادر اللحوم والأسماك.

من بين فيتامينات ب التي توجد بكثرة في اللحوم الحمراء فيتامين ب 6 وفيتامين 12 فيتامين ب 6 مفيد للجهاز المناعي وفيتامين ب 12 مفيد للجهاز العصبي.

مخاطر اللحوم الحمراء ومرض السكري

ارتبط استهلاك اللحوم الحمراء بزيادة حالات الإصابة بأمراض القلب وسرطان القولون والمستقيم والسكري من النوع الثاني.

في عام 2011 ، تصدرت دراسة أجرتها جامعة هارفارد عناوين الأخبار تشير إلى أن تناول اللحوم غير المعالجة مرتبط بزيادة خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

كان خطر الإصابة بمرض السكري أعلى بنسبة 20٪ في أولئك الذين تناولوا أكثر من 110 جم من اللحوم الحمراء غير المصنعة يوميًا.

يشمل اللحم الأحمر المصنع منتجات اللحوم التي تم طهيها مسبقًا أو طحنها أو تحتوي على مواد حافظة ومكونات ملزمة مضافة.