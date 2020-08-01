شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد الثوم على صحة الجسم ووقايته من الامراض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يستخدم الثوم فى إعداد الكثير من الاكلات المختلفة، حيث يتميز بمذاقه الذى يعطى للطعام نكهة وطعم مميز، فضلا عن ذلك يحتوى الثوم على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة الجسم والجهاز المناعى .

وحسب ما ذكره موقع medicalnewstoday فإن فوائد الثوم هى:

فوائد الثوم على صحة الجسم

1: يحتوى الثوم على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعى وحمايته من الفيروسات والعدوى والجراثيم، كما انه يعمل على طرد السموم من الجسم.

2:تناول الثوم فى الاكلات يعمل على تعزيز صحة الجسم وحمايته من الأمراض السرطانية وخصوصا سرطان الدماغ، نظرا لما يحتويه من عناصر وفيتامينات عديدة لصحة الجسم.

3:أثبتت بعض الدراسات والابحاث أن تناول الثوم يعمل على تعزيز صحة العظام والمفاصل وحمايتها من هشاشة العظام والتهابات المفاصل.

4: وجد باحثون في كلية الطب بجامعة إيموري أن ثنائي الآليل ترايسولفيد ، وهو أحد مكونات زيت الثوم ، يساعد على حماية القلب أثناء جراحة القلب وبعد نوبة قلبية، ويعتقدون أيضًا أنه يمكن استخدام ثنائي الآليل ثلاثي كبريتيد كعلاج لقصور القلب.

5:يحافظ على صحة الكبد ويطرد السموم والجراثيم من الجسم ويحد من خطر الاصابة بمشاكل الكبد.

Advertisements

6:يحتوى الثوم على العديد من العناصر الغذائية والفيتامينات التى تعمل على تعزيز صحة الجهاز التنفسى وعلاج نزلات البرد والأنفلونزا والسعال، فهو بمثابة المضاد الحيوى.

يستخدم الثوم فى إعداد الكثير من الاكلات المختلفة حيث يتميز بمذاقه الذى يعطى للطعام نكهة وطعم مميز، فضلا عن ذلك يحتوى الثوم على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة الجسم والجهاز المناعى .

وحسب ما ذكره موقع medicalnewstoday فإن فوائد الثوم هى:

فوائد الثوم على صحة الجسم

1: يحتوى الثوم على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعى وحمايته من الفيروسات والعدوى والجراثيم، كما انه يعمل على طرد السموم من الجسم.

2:تناول الثوم فى الاكلات يعمل على تعزيز صحة الجسم وحمايته من الأمراض السرطانية وخصوصا سرطان الدماغ، نظرا لما يحتويه من عناصر وفيتامينات عديدة لصحة الجسم.

3:أثبتت بعض الدراسات والابحاث أن تناول الثوم يعمل على تعزيز صحة العظام والمفاصل وحمايتها من هشاشة العظام والتهابات المفاصل.

4: وجد باحثون في كلية الطب بجامعة إيموري أن ثنائي الآليل ترايسولفيد ، وهو أحد مكونات زيت الثوم ، يساعد على حماية القلب أثناء جراحة القلب وبعد نوبة قلبية، ويعتقدون أيضًا أنه يمكن استخدام ثنائي الآليل ثلاثي كبريتيد كعلاج لقصور القلب.

5:يحافظ على صحة الكبد ويطرد السموم والجراثيم من الجسم ويحد من خطر الاصابة بمشاكل الكبد.

6:يحتوى الثوم على العديد من العناصر الغذائية والفيتامينات التى تعمل على تعزيز صحة الجهاز التنفسى وعلاج نزلات البرد والأنفلونزا والسعال، فهو بمثابة المضاد الحيوى.