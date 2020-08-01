شكرا لقرائتكم خبر عن سر الوصفة نظام "الكيتو الكسول".. حكاية فتاة انقصت أكثر من 50 كيلو خلال عام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "سر الوصفة الكيتو الكسول"، هو ما قالته إحدى السيدات بعدما خسرت أكثر من 50 كيلو من وزنها فى عام واحد فقط بعد استخدامها نظام الكيتو البطىء، وحسب ديلى ميل البريطانية أخبرت ميجان فاراداي ، 25 سنة ، من أونتاريو ، كندا ، أنها كانت تشعر "بعدم الارتياح"بسبب وزنها الكبير، وذات صباح قررت "تجربة الكيتو.

ولكن بدلاً من الدخول في كل المغذيات الكبيرة التي تناولتها ، واحتسابها ، ركزت فقط على كمية الكربوهيدرات التي كانت تستهلكها ، مما ساعدها على التخلص من الوجبات السريعة والخبز والبطاطا والمعكرونة التي كانت تأكلها.

وقالت عن خطتها "الكيتو البطيئة" إنها كيتو بدون كل القواعد الصارمة، "اكتشفت كيفية حساب صافي الكربوهيدرات "إجمالي جرامات الكربوهيدرات في الطعام ناقص غرامات الألياف"، وتوجهت للتو من هناك."

ساعدها التركيز على تناول الكربوهيدرات على إصلاح نظامها الغذائي بحيث كانت تأكل المزيد من الخضروات الطازجة والبروتينات الخالية من الدهون، و في شهر واحد فقط انقصت وزنها ، وكان فقدان الوزن حافزًا لها على الاستمرار.

كانت ميغان قادرة على الالتزام بنهجها لأنها لم تشعر بالحرمان، وكانت قادرة على تناول الكثير من الأشياء التي كانت تفعلها عادةً ببعض التعديلات.

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وقامت ميغان بتفصيل نظامها الغذائي اليومي المعتاد ، موضحة أنها لم تقلل من أي وجبات ، وحتى أنها سمحت لنفسها بالانغماس في الحلوى - ولكنها استخدمت قواعد حمية الكيتو التقليدية لإرشادها عندما يتعلق الأمر بخياراتها الغذائية .

لتناول الإفطار ، تأكل وجبة دسمة ، مثل الشوفان المخبوز برقائق الشوكولاتة مع زبدة الفول السوداني والموز ، وبعد ذلك لتناول طعام الغداء ، ستأكل طبقًا صحيًا ولكن حشوًا ، مثل لفائف اللحم المقدد على لفائف التورتيا منخفضة الكربوهيدرات.

كما سمحت في فقدان الوزن الناشئ لنفسها بالاستمتاع بالوجبات الخفيفة خلال اليوم ، واختيار العلاجات الصحية بما في ذلك قضبان أو اللبن الزبادي الخالي من السكر أو سلطة الفاكهة.

وأخيرًا لتناول العشاء ، تأكل وجبة منخفضة الكربوهيدرات وغنية بالبروتين مثل طاجن فاهيتا الدجاج ، ثم مشروب مثلج منخفض السعرات الحرارية.