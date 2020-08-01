شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة.. «آبل» تصبح الأضخم بالعالم وتتجاوز أرامكو السعودية في القيمة السوقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد

أصبحت شركة «آبل» الأكثر قيمة في العالم حيث تجاوزت قيمتها السوقية شركة أرامكو السعودية في أعقاب أرباح أفضل من المتوقع.

وارتفع تقييم شركة «آبل» 7.1٪ صباح يوم الجمعة، حيث لامست القيمة السوقية 1.765 تريليون دولار.

إنها المرة الأولى التي يتجاوز فيها تقييم الشركة تقييم شركة النفط الوطنية السعودية (أرامكو).

وقبل ذلك، كانت شركة آبل تتنافس مع شركة «ميكروسوفت» على لقب أكبر شركة في الولايات المتحدة، لتجد سباقها أصبح مع «أرامكو» بعد فترة مضطربة للشركة السعودية، حيث كانت أرامكو أكبر اكتتاب عام على الإطلاق، إلى أن جاء الانخفاض في أسعار النفط الخام هذا العام مع انهيار الطلب على الطاقة ومع انتشار فيروس كورونا، حيث انخفضت إيرادات أرامكو في الربع الثاني إلى حوالي 37 مليار دولار من 75 مليار دولار قبل عام، وفقًا لتقديرات المحللين التي جمعتها بلومبرج، هذا أقل من 59.7 مليار دولار من المبيعات التي أبلغت عنها ابل في الفترة الأخيرة.

وانخفض سهم أرامكو بنسبة 6.4 ٪ منذ نهاية ديسمبر، على الرغم من أن هذا أقل بكثير من انخفاض شركات النفط الكبرى الأخرى.

وفي غضون ذلك، استفادت شركة «آبل» حيث عزز الوباء ترتيب المراكز السوقية لأكبر شركات التكنولوجيا في العالم، التي تفتخر بميزانيتها القوية والشركات سريعة النمو بفضل تسارع التحول إلى الخدمات الرقمية.

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