لغز المناعة ضد كورونا.. لماذا يفشل الفيروس في إصابة البعض؟

رجحت دراسة جديدة أن جهاز المناعة لدى بعض ممن لم يصابوا بفيروس كورونا المستجد ربما يتمتع بنوع من القدرة على التعرف على المرض، مما يساعد على الأرجح في تقليص حدته حال التقط الشخص "كوفيد-19".

وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أن الدراسة، المنشورة بمجلة "نيتشر" العلمية، وجدت أن بين عينة مكونة من 68 بالغًا من الأصحاء في ألمانيا الذين لم يصابوا بفيروس كورونا الجديد، كان 35% منهم لديهم خلايا تائية بدمائهم التي جاءت استجابة للفيروس.





والخلايا التائية هي جزء من جهاز المناعة، وتساعد في حماية جسم الإنسان من العدوى، وترجح تفاعلية الخلايا التائية أن جهاز المناعة ربما لديه بعض من الخبرات السابقة في مكافحة عدوى مشابهة، وربما يستخدم هذه الذاكرة في مكافحة العدوى الجديدة.

إذا كيف يمكن أن يكون بجهازهم المناعي خلايا تائية تفاعلية إن لم يصابوا بـ"كوفيد-19" أبدًا؟، في هذا الشأن، كتب الباحثون – من عدة مؤسسات في ألمانيا والمملكة المتحدة – بدراستهم الجديدة أنه ربما تم اكتسابها خلال حالات عدوى سابقة بفيروسات كورونا.

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ويطلق على استخدام ذاكرة الخلايا التائية من عدوى أخرى مشابهة للاستجابة لإصابة جديدة اسم "التفاعل المتبادل".





وتضمنت الدراسة الجديدة تحليل عينات دم من مرضى "كوفيد-19"، أعمارهم تتراوح ما بين 21 إلى 81، ومتبرعين أصحاء أعمارهم ما بين 20 إلى 64 عامًا، مقيمين في ألمانيا. ووجدت الدراسة أنه تم اكتشاف تفاعلية الخلايا التائية لفيروس كورونا بين 83% من مرضى الفيروس.

وفي حين وجد الباحثون أيضًا خلايا تائية تفاعلية موجودة مسبقًا بين المتبرعين الأصحاء، كتبوا في الدراسة أن أثر تلك الخلايا على نتائج مرض "كوفيد-19" لازال غير معروف.

وقال الدكتور أميش أدالجا، الباحث الكبير بمركز الأمن الصحي التابع لجامعة جونز هوبكنز، الذي لم يكن مشاركًا بالدراسة، إن النتائج بالتأكيد تدعو لإجراء مزيد من البحوث.

وأضاف أدالجا أنه "يبدو بالفعل في هذه الدراسة أن هناك عدد كبير من الأشخاص لديهم مناعة الخلايا التائية التفاعلية من عدوى أخرى بفيروس كورونا التي ربما قد أثرت على كيفية تفاعلهم مع فيروس كورونا المستجد"، متابعًا: "أعتقد أن السؤال الكبير هو محاولة الانتقال من حقيقة وجود خلايا تائية لديهم إلى فهم الدور التي ربما تلعبه تلك الخلايا".