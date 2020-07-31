طائرات تركية تشن غارات على منطقة قضاء زاخو في محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق المزيد

قصفت طائرة تركية، مساء الجمعة، قرية كربلي في ناحية مانكيشك، بقضاء زاخو في دهوك، بإقليم كردستان العراق.



وقال مدير ناحية مانكيشك مشتاق عصمت لشبكة "رووداو الإعلامية" إن طائرة تركية شنت، مساء الجمعة، ثلاث غارات على نهر شيفكي بقرية كربلي.

وتتألف قرية كربلي من 8 منازل، وتقيم فيها حاليا عائلتان فقط، بينما تكتفي العوائل الأخرى بزيارة القرية في أيام العطل، بحسب شبكة "رووداو الإعلامية".

وقبل أسبوعين، أعلنت وزارة الدفاع التركية انطلاق عمليتين ضد عناصر حزب العمال الكردستاني شمالي العراق.

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ولا تزال العمليات التركية مستمرة داخل أراضي إقليم كردستان، حيث يتواصل قصف المناطق الحدودية.

واستدعت وزارة الخارجية السفير التركي مرتين، وسلمته مذكرة احتجاج شديدة اللهجة، على إثر تلك العمليات.

ودعت الرئاسة العراقية، في بيان، تركيا إلى "إيقاف الانتهاكات التي تطال السيادة الوطنية نتيجة العمليات العسكرية المتكررة وخرقها للأجواء التي ذهب ضحيتها عدد من المدنيين العزل".

والخميس، قال البيان إن كل الخيارات مفتوحة أمام العراق في الرد على ما يتعرض له من "انتهاكات للسيادة"، في إشارة للعمليات العسكرية التركية داخل أراضي إقليم كردستان.

وكانت لجنة الأمن والدفاع النيابية أكدت سابقاً أن العراق تقدم بشكوى لدى مجلس الأمن الدولي ضد الاعتداءات على أراضيه.