شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا يجعلك التدخين وتعاطي التبغ أكثر عرضة للعدوى الشديدة بكورونا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

لا يفرق الفيروس التاجي الجديد بين شخص وآخر، ولكن يمكن أن يكون أكثر خطورة لمجموعات معينة من الأشخاص بما في ذلك كبار السن والأشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية كامنة مثل مرض السكري وأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم والربو.

وقالت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية وفقا لتقرير موقع " healthsite" في إرشاداتها الجديدة، إن التدخين يمكن أن يزيد أيضًا من فرص التعرض للفيروس القاتل لأن الأصابع وربما السجائر الملوثة تلامس الشفاه، كما حذر من استخدام أي منتجات تبغ.



التدخين وكورونا

ووفقا للموقع تقول الإرشادات: "... إن التدخين يعني أن الأصابع (وربما السجائر الملوثة) على اتصال بالشفاه مما يزيد من إمكانية انتقال الفيروس من اليد إلى الفم".

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علاوة على ذلك ، قالت إن منتجات التدخين مثل أنابيب المياه أو الشيشة غالبًا ما تتضمن مشاركة قطع الفم والخراطيم ، والتي يمكن أن تسهل انتقال COVID-19 في البيئات المجتمعية والاجتماعية.





مستخدمو التبغ معرضون لخطر الإصابة بأمراض شديدة من COVID-19نقلاً عن أدلة من البلدان التي أبلغت عن الوفيات المرتبطة بـ COVID-19 ، لاحظت المبادئ التوجيهية أن الأشخاص الذين يعانون من أمراض غير معدية موجودة مسبقًا هم أكثر عرضة للإصابة بمرض شديد بـ COVID-19.

بما أن تعاطي التبغ هو عامل خطر رئيسي للأمراض غير المعدية مثل أمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان وأمراض الرئة المزمنة والسكري ، فإن مستخدمي التبغ أو المدخنين هم أكثر عرضة للإصابة بمرض شديد عندما يتأثرون بـ COVID-19.

وقالت المبادئ التوجيهية "علاوة على ذلك ، يشكل تعاطي التبغ خطرا كبيرا من خلال تسريع انتقال COVID-19 لأن الفيروس ينتشر في المقام الأول من خلال قطرات اللعاب أو إفرازات من الأنف عندما يسعل أو يصاب شخص مصاب".



المخاطر الصحية للتدخين وتعاطي التبغوفقًا للمبادئ التوجيهية ، فإن التبغ هو السبب الرئيسي للوفاة والمرض الذي يمكن الوقاية منه في العالم اليوم ، حيث يقتل نصف الأشخاص الذين يستخدمونه، ووفقًا للمسح العالمي للتبغ بين البالغين في الهند (GATS2) ، تعد الهند موطنًا لأكثر من 27 كرور من مستخدمي التبغ وهي على الصعيد العالمي ثاني أكبر منتج ومستهلك لمنتجات التبغ. تشير التقديرات إلى أن استخدام التبغ يتسبب في حوالي 1280.000 حالة وفاة سنويًا أو حوالي 3500 حالة وفاة يوميًا في الهند. المخاطر الصحية للتدخين وتعاطي التبغوفقًا للمبادئ التوجيهية ، فإن التبغ هو السبب الرئيسي للوفاة والمرض الذي يمكن الوقاية منه في العالم اليوم ، حيث يقتل نصف الأشخاص الذين يستخدمونه، ووفقًا للمسح العالمي للتبغ بين البالغين في الهند (GATS2) ، تعد الهند موطنًا لأكثر من 27 كرور من مستخدمي التبغ وهي على الصعيد العالمي ثاني أكبر منتج ومستهلك لمنتجات التبغ. تشير التقديرات إلى أن استخدام التبغ يتسبب في حوالي 1280.000 حالة وفاة سنويًا أو حوالي 3500 حالة وفاة يوميًا في الهند.

يضر التدخين بوظيفة الرئة ، مما يقلل من المناعة ويجعل من الصعب على الجسم محاربة الأمراض المختلفة. يمكن أن يتسبب التدخين والسجائر الإلكترونية والتبغ الذي لا يدخن والبن ماسالا واستخدام منتجات التبغ الأخرى في إلحاق الضرر بالمجاري الهوائية العلوية وتقليل وظائف المناعة الرئوية. هذا يمكن أن يزيد من خطر وشدة الالتهابات الرئوية.