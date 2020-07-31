شكرا لقرائتكم خبر عن تجارب سريرية تختبر دواء سرطان الفم لمكافحة أعراض الجهاز التنفسى COVID-19 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجري الباحثون في مركز السرطان الشامل بجامعة ولاية أوهايو الأمريكية للأبحاث (OSUCCC — James) والمركز الطبي لجامعة ولاية أوهايو ويكسن، تجربة سريرية جديدة لتحديد ما إذا كان دواء سرطان الفم يسمى الإيبوتينيب، يمكن أن يساعد أيضًا المرضى المصابين بالسرطان أو غيرهم من حالات ضعف المناعة في التعافي من COVID-19.

في هذه التجربة السريرية للمرحلة الثانية ، سيقوم الأطباء في بتسجيل ما يصل إلى 78 مريضًا مصابًا بالسرطان أو حالة سرطانية تم إدخالهم إلى المستشفى نتيجة لعدوى COVID-19، وسيتم اختيار المرضى بشكل عشوائي لتلقي 14 يومًا من العلاج القياسي بالإضافة إلى دواء دراسة إيبروتينيب ، أو العلاج القياسي وحده.



دواء للسرطان

Ibrutinib هو علاج عن طريق الفم في فئة من العقاقير وفقا لموقع "ميديكال" تعرف باسم مثبطات Bruton tyrosine kinase (BTK)، وتعمل هذه الأدوية عن طريق منع تفاعلات كيميائية محددة في الجسم تشارك في العمليات الخلوية.

ويعتبر استخدام هذا الدواء تجريبيًا لهذه الدراسة ؛ ومع ذلك ، تمت الموافقة على ibrutinib من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لعلاج بعض أنواع السرطان ، بما في ذلك سرطان الغدد الليمفاوية في الخلايا الوعائية ، وسرطان الدم الليمفاوي المزمن / سرطان الغدد الليمفاوية الصغيرة وغيرها.

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تقول جينيفر ووياتش ، دكتوراه في الطب ، وهي طبيبة OSUCCC - جيمس أخصائي أمراض الدم والباحث الرئيسي المشارك في الدراسة ، إن البيانات الأولية تشير إلى أن الإيبوتينيب لديه القدرة على تقليل معدلات الفشل التنفسي والوفاة في المرضى المصابين بـ COVID-19.

وأضافت "يستهدف Ibrutinib جزء يتعلق بالتهاب الرئة ، لذلك نعتقد أنه يمكن أن يكون له إمكانات حقيقية للمساعدة في تقليل هذا الالتهاب عن طريق إيقاف إطلاق السيتوكين غير اللائق الذي نراه في COVID-19 - وهو نوع من رد الفعل الزائد من جهاز المناعة، والذي يمكن أن يسبب العديد من المشاكل ، بما في ذلك تحديات الجهاز التنفسي التي تهدد الحياة ،" يشرح Woyach.

وسيتم مراقبة المرضى طوال فترة علاج الدراسة باستخدام الدم لقياس علامات الالتهاب والاستجابة المناعية ووظائف الجسم الأخرى.