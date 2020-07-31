شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو ..نصائح غذائية للأطفال مرضى السكر فى عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هناك نظام غذائى محدد للأطفال مرضى السكر لحمايتهم من المضاعفات والمشاكل التى يتعرضون لها، وفى عيد الأضحى لا بد أن تحرص الأمهات على النظام الغذائى لأطفالهن والكمية المناسبة فى تناول اللحوم مع عدم حرمان الطفل.

وقالت الدكتورة لمياء خيرى استشارى سكر الأطفال، اللحوم الضانى والفتة هى الاكلات المعروفة فى عيد الأضحى فلا نستطيع أن نحرم الاطفال من الاحتفال والفرحة، ولكن مراعاة نسبة السكر والنظام المناسبى لهم، فاللحمة الضانى تحتوى على نسبة عالية من الدهون مشبعة التى قد تؤثر على صحة اطفال السكر، ففى الطبيعى يأخذ الطفل قطعة أو قطعتين من اللحم ولكن فى اللحوم الضانى قطعة واحدة فقط وتكون مشوية ومعها خضار وفاكهة.

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وتابعت، لا يوجد مشكلة فى تناول الاطفال الفتة لأنها تحتوى على عيش وأرزو معيار النقط الخاص باطفال السكر يتم حسابه على النشويات، مع تجنب المياه الغازية لانها تؤثر على صحة الطفل وترفع نسبة السكر.

ونصحت الدكتورة لمياء بتقسيم الوجبات بكميات خفيفة مع تجنب الحلويات ومراعاة جرعات الانسولين فى مواعيدها المضبوطة وقياس نسبة السكر باستمرار والاكثار من شرب المياه والمشى لمدة نصف ساعة.