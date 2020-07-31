صحة ورشاقة

دراسة: مرضى كورونا أشد عدوى فى الأسبوع الأول

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشير دراسة أجراها باحثون في المملكة المتحدة وإيطاليا إلى أن الأفراد المصابين بفيروس متلازمة الالتهاب التنفسي الحاد 2 ( CoV - 2) هم على الأرجح في أشد حالات العدوى خلال الأسبوع الأول من المرض.

 

ووجدت المراجعة المنهجية والتحليل للفيروس، أنه على الرغم من أنه يمكن إطالة الفيروس بين الأفراد المصابين ، فإن أي فيروس حي يميل إلى التطهير من الجهاز التنفسي في غضون أسبوع من ظهور الأعراض.

 

لم ترد أي دراسات عن حدوث عدوى من الفيروس الحي بعد 9 أيام منذ ظهور الأعراض ، على الرغم من أن المرضى لا يزالون يعانون من حمولات عالية من الحمض النووي الريبي الفيروسي.

 

الإصابة بالعدوى خلال الأسبوع الأول من كورونا
الإصابة بالعدوى خلال الأسبوع الأول من كورونا

 

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يقول الفريق وفقا لما نشره موقع medRxiv *  إن النتائج تسلط الضوء على أهمية تحديد حالات العدوى في وقت مبكر وبدء ممارسات العزلة بمجرد ظهور الأعراض ، حتى عندما تكون الأعراض خفيفة 

 

الآن ، أجرى الفريق دراسة تهدف إلى البحث عن  الحمل الفيروسي ، ومدة الحمض النووي الريبي الفيروسي ، لفيروس كورونا في أنواع مختلفة من العينات، بما في ذلك تلك المأخوذة من الجهاز التنفسي العلوي (URT)،  وقارن الباحثون أيضًا الديناميكيات الفيروسية لـ فيروس كورونا مع تلك الخاصة بـ SARS-CoV-1 ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية التنفسية (MERS-CoV).

 

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ماذا وجدت الدراسة؟

بعد البحث حدد الفريق 79 دراسة على SARS-CoV-2 وثماني دراسات على SARS-CoV-1 و 11 على MERS-CoV التي استوفت معايير الأهلية ، وبالنسبة لـ -CoV-2 ، كان متوسط ​​فترة ذرف RNA الفيروسي كان 17.2 يومًا في البراز و 16.6 يومًا في المصل. 

أظهرت معظم الدراسات التي تقيم الحمل الفيروسي -CoV-2 في سلسلة عينات البول URT أن الأحمال بلغت ذروتها في غضون أسبوع واحد من ظهور الأعراض ، قبل أن تنخفض باستمرار. على النقيض من ذلك ، بلغت الأحمال الفيروسية SARS-CoV-1 ذروتها في عينات URT بين الأيام 10 و 14 من المرض ، وبلغت الأحمال الفيروسية MERS-CoV ذروتها في الأيام 7 إلى 10 من المرض.

 

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