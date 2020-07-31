شكرا لقرائتكم خبر عن هل اللحوم الحمراء ترفع نسبة السكر فى الدم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

"مش هينفع آكل لحمة عشان عندى السكر"، نسمع هذه الجملة دائما فى عيد الاضحى وتناول اللحوم ، فهل تناول اللحوم يرفع نسبة السكر بالدم، حسب ما ذكره موقع type2diabetes فإن اللحوم الحمراء لن ترفع نسبة السكر في الدم مباشرة لأنها مصدر للبروتين والدهون .

كما أن الحد من تناول الدهون المشبعة إلى أقل من 10 ٪ من إجمالي استهلاك السعرات الحرارية سيساعد بشكل عام على تعزيز الصحة، والتحكم في الوزن ، وتقليل الالتهاب في أجسامنا مما يلعب دورًا في مقاومة الأنسولين، إذا اخترت تضمين اللحوم الحمراء في نظامك الغذائي ، فاختر قطعًا أصغر من اللحم مثل اللحم المفروم قليل الدسم أو التخلص من الدهون الموجودة فى اللحوم.

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فبعض الأطعمة مثل" الفواكه والأرز والفاصوليا والباستا والخبز والحليب والخضراوات النشوية مثل الذرة والبطاطس"، عندما يتم هضم هذه الأطعمة في مكوناتها الأساسية ، و يتم تحرير الجلوكوز في مجرى الدم، فهذا الجلوكوز هو ما يسبب ارتفاع نسبة السكر في الدم بعد تناول الطعام الذي يحتوي على الكربوهيدرات.

عادة ما تكون اللحوم الحمراء غنية بالدهون ، خاصة الأحماض الدهنية المشبعة، و الأطعمة التي تحتوي على الدهون أعلى في السعرات الحرارية مما قد يؤدي إلى ضعف السيطرة على الوزن إذا تم تناوله بكثرة، وتعتبر الدهون ضرورية لصحة الدماغ والخلية ، لكن جمعية السكري الأمريكية توصي بقصر الدهون على أقل من 30 ٪ من إجمالي استهلاك السعرات الحرارية مع الدهون المشبعة التي تشكل أقل من 10 ٪ من السعرات الحرارية.

لذلك من الممكن تناول اللحوم الحمراء فى العيد ولكن بكميات قليلة بعيدا عن الدهون .