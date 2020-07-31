الإمارات: 55 ألف فحص كورونا.. وشفاء 283 مصابا

أعلنت الإمارات، الجمعة، عن إجراء نحو 55 ألف فحص لحصر المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وذكرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات أنها أجرت 54 ألفا و727 فحصا جديدا على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

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وقالت إن الفحوص الجديدة أسهمت في الكشف عن 283 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، ووصفتها جميعا بأنها حالات مستقرة تخضع للرعاية الصحية اللازمة، ليرتفع بذلك مجموع الحالات المسجلة 60,506 حالات.

كما أعلنت الوزارة عن وفاة مصابين اثنين، ليبلغ عدد الوفيات في الإمارات 351 حالة.

ولفتت إلى شفاء 283 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، ليبلغ مجموع حالات الشفاء في الإمارات 53,909 حالات.