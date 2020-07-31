كُل ولا تأكل.. 12 نصيحة لحماية "الفئات الحساسة" في العيد

كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة من الفئات الحساسة التي تحظى بعناية فائقة، خاصة في ظل جائحة كورونا لما تشكله من خطورة عليهم، وتزامن ذلك مع عيد الأضحى بكل مغرياته من تناول اللحوم وكثرة العزائم.

ويقول الدكتور عمرو ناجي، اختصاصي التغذية العلاجية في مصر، إن مصطلح "الفئات الحساسة" يقصد به الإشارة إلى مرضى السمنة (الدرجتين الأولى والثانية) وكبار السن والمصابين بالأمراض المزمنة كالسكري والضغط وأمراض القلب وتصلب الشرايين.

وينصحهم ناجي بالتعامل بحرص مع لحوم الأضحية واتباع نظام غذائي صحي يحافظ على المناعة قوية بالتزامن مع تفشي كورونا.

ويلفت ناجي لـ"الخليج 365" إلى أن عيد الأضحى يعتبر موسماً غذائياً بامتياز، إذ يرتبط بعادات غذائية معينة في الوطن العربي، خاصة مصر، تتمثل في تناول الأحشاء الداخلية للذبيحة بصور متعددة وفي أكثر من وجبة، وهي من الأمور الضارة جداً لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.





ويرى اختصاصي التغذية العلاجية بمستشفى القوات المسلحة في مصر أن الطريقة المثلى لتجنب حدوث أي مضاعفات أو مشاكل صحية تكون باتباع نظام غذائي متوازن يحتوي على البروتين والنشويات المعقدة والأملاح المعدنية والفيتامينات.

ويقدم ناجي روشتة لأصحاب "الفئات الحساسة" تشمل كيفية التعامل مع لحوم العيد وعاداته، ولعل من أبرزها ما يلي:

1- من المهم جداً في البداية اختيار أنواع اللحوم التي تتناولها الفئات الحساسة.

2- عدم تناول كمية كبيرة من اللحوم، لأن الجسم يحتاج عدداً معيناً من الجرامات فقط يوميا.





3- الابتعاد تماماً عن اللحوم الدسمة والأحشاء الداخلية للذبيحة، خاصة المصابين بارتفاع الدهون الثلاثية أو الكوليسترول؛ لاحتوائها على نسبة كبيرة من الدهون المشبعة، التي ترفع مستوى الكوليسترول في الجسم.

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4- اختيار أفضل الطرق الصحية لطهي اللحوم، سواء بالسلق أو الشوي أو في الفرن (روستد)؛ للتخلص من أكبر قدر من الدهون الضارة.

5- تجنب استهلاك كميات كبيرة من النشويات، لا سيما غير المعقدة مثل الأرز الأبيض والمكرونة، خاصة لمن يعاني السمنة وارتفاع الدهون الثلاثية والكوليسترول في الدم.





6- تناول النشويات المعقدة مثل الأرز كامل الحبة والمكرونة الكاملة والعيش البلدي، لكن بكميات معقولة.

7- الاهتمام بتناول السلطة الخضراء سواء في وجبة الإفطار أو مع الغداء، إذ تحتوي على مواد مضادة للأكسدة تساعد على التخلص مما يعرف بـ"الشوارد الحرة" الموجودة في اللحوم.

أيضاً السلطة مصدر جيد للأملاح المعدنية والفيتامينات التي يحتاجها الجسم، وهي غنية بالألياف التي تساعد في التخلص من الكوليسترول الزائد الموجود في الأكل.

8- تناول قدر من الخضراوات الورقة الداكنة مثل البقدونس مع وجبات اللحوم المشوية، كونها غنية بمضادات الأكسدة التي تساعد على التخلص من الأجسام الضارة التي تتكون نتيجة استخدام الفحم في الشوي.





9- تناول السوائل ضروري جداً، وعلى رأسها الماء، على أن يتراوح معدلها بين لترين إلى 3 على الأقل.

10- استبدال المواد الغازية بعصائر طازجة أمر مفيد جداً للجسم، إذ تمده بكم جيد من السوائل التي يحتاج إليها وتسهم في تعزيز المناعة وتدعيم الجسم بالفيتامينات، ومنها عصير البرتقال والموز باللبن والجوافة.

11- تناول الفاكهة مهم خاصة للمصابين بالسمنة، إذ تُنصح هذه الفئة باستبدال العصائر الطازجة بثمار فاكهة تمدهم بالأملاح المعدنية والفيتامينات، وتساعد على تنظيم حركة الهضم والتخلص من الكوليسترول الزائد.

12- الابتعاد عن الأطعمة المملحة ضروري، خاصة لمرضى السكري والكلى والقلب وضغط الدم.