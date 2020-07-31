12 نصيحة لتعزيز المناعة وحماية الجسم في عيد الأضحى

ارتبط عيد الأضحى في أذهان الكثيرين بتناول كل ما لذ وطاب، لا سيما تلك الأطعمة التي تعتمد أو ترتبط باللحوم، الأمر الذي رسخ لعادات خاطئة تسبب مشاكل عديدة للجهاز الهضمي.

هذا العام، رفع أطباء التغذية شعار "أنت مسؤول" عن صحتك لحث كل شخص على اتباع نظام غذائي متوازن، والحفاظ على مناعته قوية قادرة على التصدي لكل الأمراض، خاصة مع انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

الطبيبة نهال عبدالوهاب، استشاري البكتيريا والمناعة والتغذية العلاجية في مصر، حذرت من الممارسات الخاطئة التي تسبق ذبح الأضحية وإعداد اللحوم، مشددة على أنها بيئة مناسبة لنقل عدوى كورونا.

وقدمت لـ"الخليج 365" مجموعة من النصائح للحفاظ على الصحة وتقوية المناعة خلال عيد الأضحى، نستعرضها فيما يلي..

1- تناول اللحوم الأقل دسامة، وعلى رأسها لحم العجول، الذي يحتوي على دهون مشبعة أقل من الأنواع الأخرى، ويليه اللحم البقري، ثم الأغنام، التي تتمتع بنسبة عالية من الدهون.

2- يفضل تناول اللحم مسلوقا أو مشويا، وفي الحالة الثانية من المهم ألا يطال النار مباشرة أو يترك لفترة طويلة، مع تجنب القلي لأنه يزيد من محتواه الدهني.





3- تناول السلطة ضروري جدا، إذ تساعد الخضراوات في عملية حرق الدهون والحماية من الشعور بالانتفاخ أو التخمة بسبب كثرة تناول اللحوم، خاصة سلطة الزبادي.

4- الشاي الأخضر أو الشاي بالنعناع بعد وجبات اللحوم من العادات الجيدة، كونه يساعد على الهضم.





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5- تجنب تناول الحلويات من أهم النصائح للحفاظ على الصحة، كونها غنية بالسكريات التي ترهق المعدة في ظل تناول اللحوم المشبعة بالدهون.

6- الاعتماد على الفاكهة الطازجة لمد الجسم بما يحتاجه من سكر، بجانب الخضراوات الغنية بالفيتامينات والأملاح المعدنية، والنشويات ذات الحبة الكاملة.





7- تنويع مصادر البروتين في العيد وعدم الاقتصار على اللحوم الحمراء، من خلال تناول الأسماك ولحم الطيور.

8- تجنب تناول الأجزاء الداخلية للذبيحة بكثرة، لأنها تحتوي على كمية كبيرة من الكوليسترول.





9- عدم الإفراط في تناول الطعام من الأمور المهمة، خاصة في العشاء، وينصح المختصون بتقسيم الوجبات على 5 بدلا من 3، مع مراعاة عدم النوم بعد الأكل مباشرة لتجنب السمنة.

10- تناول الكثير من الماء على مدار اليوم، كونه يعطي شعورا بالشبع ويساعد في التخلص من السعرات الحرارية الزائدة، مع مراعاة عدم الشرب بعد وجبة اللحوم مباشرة، كونه يصيب المعدة بعسر الهضم.

11- التقليل من المشروبات المنبهة كالقهوة والشاي الأسود مفيد للجسم في هذه الفترة، مع مراعاة تعويضه بعصائر طازجة.

12- الفاكهة الطازجة والخضراوات الموسمية من الأمور المهمة في وجبة العشاء، ويفضل تجنب تناول اللحوم مساء.