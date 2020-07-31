طقوس العيد في غزة تتحدى كورونا

الخليج 365 - إيمان أحمدالجمعة 2020/7/31 02:16 م بتوقيت أبوظبي
أدى الفلسطينيون في قطاع غزة صلاة عيد الأضحى المبارك في المساجد، مع دعوات من وزارة الصحة باتخاذ إجراءات للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، وعقب الصلاة بدأ الفلسطينيون بذبح الأضاحي أمام منازلهم.
وقال أدهم البسيوني، الناطق باسم وزارة الزراعة الفلسطينية: "إن حجم الأضاحي معقول هذا العام، ويتوقع أن تصل الأعداد إلى 17 ألف رأس من العجول والأبقار، و30 ألف رأس من الأغنام".
وافتتحت المخابز في وقت مبكر، وخصصت هذا اليوم لبيع الرقاق الذي يشهد إقبالاً من المواطنين في هذه المناسبة.
وكالعادة حرص العديد من ذوي الشهداء، لزيارة مقابر الشهداء، وقراءة الفاتحة والأدعية على أرواح محبيهم.
ووسط إجراءات التباعد الاجتماعي للحد من انتشار فيروس كورونا، عاش السكان أجواء العيد هذا اليوم وفي الأيام الذي سبقته مع فتح الأسواق حتى وقت متأخر من ساعات الليل.
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