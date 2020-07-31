هداف الدوري الإيطالي.. من الفشل إلى قهر رونالدو وصياد ميونيخ

اقترب تشيرو إيموبيلي مهاجم لاتسيو، من قنص لقب هداف الدوري الإيطالي لموسم 2019-2020، متفوقا على الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس.



ولم يتبق على نهاية الكالتشيو سوى جولة وحيدة، إذ سيتحتم على إيموبيلي ختام مشواره بمواجهة نابولي، بينما سيلعب رونالدو رفقة اليوفي ضد روما.

ويتفوق اللاعب الدولي الإيطالي في صراع الهدافين باعتلاء الصدارة بـ35 هدفا، ليضع رونالدو أمام اختبار شديد الصعوبة، إذ يحتاج الأخير لرباعية "سوبر هاتريك" لمعادلة سجل مهاجم لاتسيو، بشرط توقف الأخير عن هز الشباك.

وحال نجاح إيموبيلي في الحفاظ على تقدمه حتى نهاية صافرة مباراتي الفريقين، فإنه سيتوج هدافا للكالتشيو للمرة الثالثة في مسيرته.

وسبق للمهاجم الإيطالي الفوز بجائزة الهداف في موسم 2013-2014 بقميص تورينو حينما سجل 22 هدفا، قبل أن يظفر بها مع لاتسيو في موسم 2017-2018، الذي شهد وصوله إلى 29 هدفا بالتساوي مع الأرجنتيني ماورو إيكاردي، لاعب إنتر ميلان السابق.

بين الفشل والتوهج

رغم تلك النجاحات المتكررة، إلا أن مسيرة إيموبيلي تخللها الكثير من الفشل، لا سيما عند خوضه تجارب احترافية خارج حدود إيطاليا.

المهاجم الإيطالي توهج بقميص تورينو في موسم 2013-2014، ليجذب أنظار بروسيا دورتموند الألماني عقب تتويجه هدافا للكالتشيو، لينضم إلى "أسود الفيستيفال" في صيف 2014.

وفشل إيموبيلي في محاكاة تجربته المميزة مع تورينو داخل ملعب "سيجنال إيدونا بارك"، إذ لم يتجاوز حاجز الـ10 أهداف على مدار مشاركته في 34 مباراة، ليرحل بعد موسم واحد صوب إشبيلية الإسباني معارًا.





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وتكرر فشل إيموبيلي مجددا بالدوري الإسباني، إذ سجل 4 أهداف فقط بقميص الفريق الأندلسي خلال مشاركته في 15 مباراة.

تجربتان فاشلتان أتبعهما إيموبيلي بعودة إلى دياره عبر بوابة فريقه الأسبق تورينو، معارا من دورتموند في موسم 2015-2016، اكتفى خلالها بتسجيل 5 أهداف في 14 مباراة.

انخفاض معدل إيموبيلي التهديفي لم يُثن لاتسيو عن التحرك لضمه في صيف 2016 مقابل 8.75 مليون يورو، ليفتتح اللاعب مشواره مع "النسور" بأفضل طريقة ممكنة، إذ هز الشباك في ظهوره الأول مع الفريق ضد أتالانتا.

ووجد إيموبيلي نفسه مذ يومه الأول بقميص لاتسيو، لينهي أول مواسمه مع الفريق بتسجيله 26 هدفا خلال 41 مباراة.

وعلى مدار 4 مواسم، أحرز إيموبيلي 124 هدفا خلال 177 مباراة خاضها مع لاتسيو، ليصبح نجم الفريق الأول، لا سيما بعد تسجيله 41 هدفا في موسم 2017-2018 بكافة البطولات.





رونالدو وليفاندوفسكي

مع بداية الموسم، لم يتوقع أحد أن يكون إيموبيلي بين المتصارعين على نيل الحذاء الذهبي الأوروبي، لا سيما مع احتكار نجوم الدوري الإسباني للجائزة خلال السنوات الأخيرة.

لكن إيموبيلي فاجأ الجميع مؤخرا بتجاوزه عدد أهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ، الذي أنهى موسمه بتسجيل 34 هدفا في الدوري الألماني.

وبدد المهاجم الإيطالي أحلام "صياد ميونيخ" في نيل الحذاء الذهبي لأول مرة في مسيرته بعد هدفه في الجولة الماضية، ووصوله إلى الهدف الـ35 هذا الموسم.

يأتي ذلك رغم اقتراب ليفاندوفسكي من إنهاء الموسم هدافا لأوروبا بمختلف البطولات، محرزا 51 هدفا خلال مشاركته في 43 مباراة حتى الآن، مع إمكانية زيادتها عند استكمال مشواره في دوري أبطال أوروبا

ولم يتفوق إيموبيلي على ليفاندوفسكي فحسب، بل بات في طريقه لقهر رونالدو في صراع هدافي الكالتشيو، ليصبح الأخير على مقربة من الفشل في نيل اللقب للموسم الثاني على التوالي.