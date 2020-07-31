شكرا لقرائتكم خبر عن اطمن على نفسك.. ما هى الاختبارات اللازمة لمعرفة أسباب تساقط الشعر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تساقط الشعر من المشاكل المزعجة التى يعانى منها الكثيرون وخصوصا السيدات ن قد يكون سبب تساقط الشعر وراثى أو الاصابة بالانيميا ونقص الفيتامينات فى الجسم وقد يكون تساقط الشعر ناتج عن التوتر والاكتاب.

وحسب ما ذكره موقعwebmd فإن هناك فحوصات لازمة لمعرفة أسباب تساقط الشعر وهى:

اختبارات تساقط الشعر عند النساء

1:مستويات هرمون DHEA ، هرمون التستوستيرون ، androstenedione ، البرولاكتين ، هرمون المنبه الجريبي ، والهرمون المطهر

2:الحديد المصلي ، الفيريتين المصلي ، وإجمالي قدرة ربط الحديد (TIBC)

3:مستويات الغدة الدرقية (T3 ، T4

4:تعداد الدم الكامل (CBC)

5:خزعة فروة الرأس - يتم إزالة وفحص جزء صغير من فروة الرأس ، عادة بقطر 4 مم ، تحت المجهر للمساعدة في تحديد سبب تساقط الشعر .

5:سحب الشعر ،يسحب الطبيب بخفة كمية صغيرة من الشعر (حوالي 100 خصلة) لتحديد ما إذا كان هناك فقدان مفرط، إذا خرج أكثر من 3 شعيرات ، فمن المحتمل أن يعاني المريض من تساقط الشعر الزائد، المعدل الطبيعي هو واحد إلى ثلاثة شعر لكل سحب.

6:قياس الكثافة ، مقياس الكثافة هو جهاز تكبير محمول يستخدم للتحقق من تصغير عمود الشعر.

7:اختبار درجة تساقط شعر المرأة، هناك مقياسان معروفان على نطاق واسع لكثافة تساقط الشعر يستخدمه معظم المتخصصين في تساقط الشعر: مقياس لودفيغ ومقياس سافين، وهي متطابقة باستثناء أن مقياس سافين يقيس أيضًا الترقق العام.

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تساقط الشعر من المشاكل المزعجة التى يعانى منها الكثيرون وخصوصا السيدات ن قد يكون سبب تساقط الشعر وراثى أو الاصابة بالانيميا ونقص الفيتامينات فى الجسم وقد يكون تساقط الشعر ناتج عن التوتر والاكتاب.

وحسب ما ذكره موقع فأن هناك فحوصات لازمة لمعرفة أسباب تساقط الشعر وهى:

اختبارات تساقط الشعر عند النساء

1:مستويات هرمون DHEA ، هرمون التستوستيرون ، androstenedione ، البرولاكتين ، هرمون المنبه الجريبي ، والهرمون المطهر

2:الحديد المصلي ، الفيريتين المصلي ، وإجمالي قدرة ربط الحديد (TIBC)

3:مستويات الغدة الدرقية (T3 ، T4

4:تعداد الدم الكامل (CBC)

5:خزعة فروة الرأس - يتم إزالة وفحص جزء صغير من فروة الرأس ، عادة بقطر 4 مم ، تحت المجهر للمساعدة في تحديد سبب تساقط الشعر .

5:سحب الشعر ،يسحب الطبيب بخفة كمية صغيرة من الشعر (حوالي 100 خصلة) لتحديد ما إذا كان هناك فقدان مفرط، إذا خرج أكثر من 3 شعيرات ، فمن المحتمل أن يعاني المريض من تساقط الشعر الزائد، المعدل الطبيعي هو واحد إلى ثلاثة شعر لكل سحب.

6:قياس الكثافة ، مقياس الكثافة هو جهاز تكبير محمول يستخدم للتحقق من تصغير عمود الشعر.

7:اختبار درجة تساقط شعر المرأة، هناك مقياسان معروفان على نطاق واسع لكثافة تساقط الشعر يستخدمه معظم المتخصصين في تساقط الشعر: مقياس لودفيغ ومقياس سافين، وهي متطابقة باستثناء أن مقياس سافين يقيس أيضًا الترقق العام.