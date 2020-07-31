نصائح لعدم زيادة وزن طفلك في أيام العيد

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 31 يوليو 2020 04:43 مساءً - لا شك أن ايام العيد هي فرصة لتناول الطعام والحلويات، وفرصة للاجتماع مع الأهل والأقارب وبالتالي تزداد الشهية للطعام بسبب الاجتماع والجميع يشجع الآخرين على تنال الطعام، ولذلك يتعرض طفلك لزيادة الزن المرضية وتكدس الدهون بسرعة خلال هذه الأيام، كما يصاب بالتلبكات المعوية التي قد تستدعي زيارة الطبيب، ولذلك تقدم لك الدكتورة كاملة عبد المجيد وهي طبيبة اسرة أهم النصائح للحفاظ على صحة ووزن طفلك خلال العيد كالآتي. أسباب زيادة وزن الطفل خلال أيام العيد يقوم الطفل بممارسات صحية وغذائية خاطئة تسبب زيادة سريعة وملحوظة في وزنه.

يعتبر الطفل أن أيام العيد فرصة للتحرر من القيود المنزلية، وعدم اتباع النصائح الصحية السليمة.

كما ان تناول الطفل للطعام والحلويات أمام الضيوف يزيد من نهمه.

تجد الأم حرجاً من نهي طفلها عن تناول الطعام أمام الضيوف، مما يجعله يتناول كميات كبيرة من الطعام.

وجود كمية كبيرة من الحلويات والشوكولاتة أمام عيني الطفل وفي متناول يده في البيت.

اصطحاب الطفل لأصحابه لتناول الوجبات الجاهزة خارج البيت احتفالا بالعيد.

الاقبال على طلب خدمة " الدليفري" وطلب الوجبات السريعة الغنية بالدهون المشبعة خلال أيام العيد.

وجود العيدية مع الطفل مما يهيء له شراء الأطعمة والحلويات كيفما يشاء بعيداً عن متابعة الأهل.

تقديم الأم للحوم الأضحية بكميات كبيرة على المائدة وفي كل الوجبات.

الكسل والخمول والبقاء لوقت طويل أمام التلفاز أو الألعاب الالكترونية مما يسبب زيادة الوزن وتكدس الدهون. كيف يمكن الحفاظ على وزن طفلك خلال أيام العيد؟ يجب أن تعرف الأم أن الكمية المسموح بها للطفل من لحم خروف العيد لا تيزد عن 100غرام يومياً.

ويجب أن تقدم له اللحم مسلوقاً أو مشوياً.

البعد عن تقديم الصلصات الجاهزة مع اللحوم لانها تحتوي على نسبة كبيرة من الفراكتوز.

ويجب أن تقدم له طبق السلطة مع اللحوم.

ويفضل أن يتناول اللبن الزبادي أيضاً على وجبة العشاء لحرق الدهون خلال النوم.

أن تبعد الام الحلويات والسكاكر عن متناول يد الأطفال.

وعدم السماح لهم بالاكثار من تناول المثلجات والآيس الكريم لانها تحتوي على سعرات حرارية عالية وكذلك ألوان مصنعة.

وعدم تناول كميات كبيرة من المكسرات واستبدالها بالفيشار مثلاً.

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